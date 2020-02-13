У центрі українського олігарха Віктора Пінчука PinchukArtCentre звільнили співробітників, які скаржилися на нестерпні умови праці
Про це повідомляє Bird in Flight.
«Ми були зобов'язані під загрозою звільнення виходити на 9-годинні робочі зміни навіть з температурою і хрипким голосом, а відпустки могли брати лише за свій рахунок», - розповів один з колишніх працівників.
Як відомо, у жовтні минулого року медіатори з PinchukArtCentre об'єдналися в профспілку. Через кілька місяців їх звільнили. Люди стверджують, що просто не хотіли миритися з недобросовісним роботодавцем.
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«Спочатку керівництво ніяк не коментувало рішення, але потім підтвердило, що в майбутньому хоче зовсім відмовитися від послуг медіаторів», - підкреслюється в повідомленні.
За словами художниці Оксани Казьминой, яка є номінантом премії PinchukArtCentre 2020, в «олігархічної інституції нецікаво розбиратися з медіаторами і їх вимогами своїх робочих прав».
«Набагато простіше звільнити всіх і набрати нових, на інші посади і в іншій кількості. Це звичайна тактика тих, у кого є влада. Це і є моє ставлення до інституції», - зазначила вона.
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