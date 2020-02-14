Пропагандисти Кремля зв'язалися з українкою в Уханя, де вирує китайський коронавірус
В ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" дівчина зізналася, що їй хочеться додому і вона була шокована, що евакуацію з боку України відтермінували.
Російська пропагандистка Ольга Скабєєва не упустила момент і розкритикувала президента України.
"А от якщо б ми взяли та й витягли цих бідолах-українців, це було б дуже круто. І дуже по-російськи", – сказала вона.
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Раніше, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що евакуація українців з Китаю відбудеться тоді, коли буде впевненість, що вона не спричинить ризику проникнення і розповсюдження коронавіруса по території України.
А ось міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька 13 лютого заявила, що літак за українцями, які зараз знаходяться в охопленому смертоносним коронавірусом Китаї, вилетить у наступний вівторок, 18 лютого. Назад повернеться на наступного дня, 19 лютого.
Міністр підкреслила, що на борт візьмуть тільки здорових українців.
Нагадаємо, коронавірус з новою силою атакував лайнер з українцями, ситуація критична
А ще Politeka писала, що українців з підозрою на коронавірус поселять під Києвом
Також Politeka повідомляла, що в київському університеті студенту з Китаю стало погано, почалася термінова евакуація