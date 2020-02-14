Пропагандисти Кремля зв'язалися з українкою в Уханя, де вирує китайський коронавірус



В ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" дівчина зізналася, що їй хочеться додому і вона була шокована, що евакуацію з боку України відтермінували.

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва не упустила момент і розкритикувала президента України.



"Згадайте ці слова, коли наступного разу почуєте від преЗЕдента популістські речі про цінність кожного ‘громадянина’ і заклики ‘повертаться’ на батьківщину", - повідомила вона.