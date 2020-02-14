У побіжного екс-президента України Віктора Януковича близько двох років тому народився син на ім'я Григорій

Про це на своєму телеграм-каналі повідомила українська журналістка Соня Кошкіна.

"І про кохання. Віктора Федоровича Януковича можна вітати. Молодий батько.

Власне, вже більше півтора роки - ближче до двох. Син Григорій. Від молодої дружини Люби", - написала Кошкіна.

Відзначимо, що раніше в інтернеті вже ходили чутки про можливий третій сина Віктора Януковича від шлюбу з його новою коханою Любов'ю Полежай, проте достовірно про це нічого не відомо.

Нагадаємо, що у Віктора Януковича є двоє синів від офіційної дружини Людмили Янукович. Старший син Олександр Янукович під час його президентства був причетний до низки скандалів, пов'язаних з відмиванням грошей.

Молодший син екс-президента, якого також звали Віктор, за офіційною версією, загинув у березні 2015 року під час відпочинку в Іркутській області РФ.

А раніше ЗМІ з’ясували, де Янукович живе з сестрою своєю кухарки зараз. Як виявилося, президент-втікач влаштувався на російському курорті Сочі. Там він відбудував собі шикарний особняк на вулиці Єсауленко в Хостинском районі. Місцеві жителі в жарт називають будинок “Межигір’ям”. Він вважається своєрідним орієнтиром для ріелторів.

Нагадаємо, що Віктор Янукович почав скуповувати землю гектарами в Сочі, за допомогою судів «віджимаючи» у місцевих жителів ділянку з озером в заповідній зоні.

Офіційним покупцем землі значиться співмешканка екс-президента Любов Полєжай, яка при отриманні російського громадянства поміняла прізвище на Садикова. За допомогою суду їй вдалося отримати 1 га в Хостинском районі Сочі незважаючи на протести місцевої влади. Однак, цього виявилося мало: в даний момент Садикова намагається прибрати до рук ще 2,2 га землі в селі Прогрес під Сочі.

Нагадаємо, з'явилося фото нового «Межигір'я» Януковича в РФ: росіяни в люті від свавілля.

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