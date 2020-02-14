В деяких випадках доведеться платити навіть за гарантовано безкоштовні послуги

З 1 квітня 2020 року українці зможуть отримати ряд медичних послуг безкоштовно, але не всі

Про це розповіла голова відділу комунікацій Нацслужбы здоров'я України Тетяна Бойко в ефірі телеканалу 1+1.

"Українець з власної кишені може платити за офіційним прайсом лікарні за немедичні послуги, сервісні. Наприклад, знову-таки на пологах . За пологи все необхідне оплатила Національна служба здоров'я, але, якщо породілля хоче палату підвищеного комфорту або більш якісне харчування, - це може бути офіційним прайсом у лікарні", - сказала Бойко.

Голова департаменту комунікації НСЗУ також додала, що українці будуть сплачувати самостійно стоматологічні послуги, якщо це не термінова допомога і пацієнт - не дитина. Також доведеться заплатити і за гарантовано безкоштовні послуги, якщо пацієнти не підписали декларацію з сімейним лікарем або не отримали напрямку.

Нагадаємо, документ з тарифами на медичні послуги був затверджений Кабінетом міністрів України під час засідання 5 лютого.

Експерти, які проаналізували документ, запевняють, що зміни не є суттєвими і не стосуються опублікованих раніше тарифів на медичні послуги, а лише деяких формул розрахунку, без змін загальної суми.

Проте, деякі тарифи надаються медичні послуги в Україні все-таки змінилися. Наприклад, вартість послуги по наданню допомоги новонародженим в складних неонатальних випадках зросла з 26 087,72 грн до 29 678,86.

Варто також відзначити, що затверджене Кабміном постанова визначає тарифи та механізми оплати медпослуг для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами.

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