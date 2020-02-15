15 лютого відзначають велике християнське свято – Стрітення Господнє. У 2020 році дата припадає на суботу. Це вихідний, а значить у багатьох українців є час привітати близьких або самим прийняти привітання. А як це найкраще зробити за СМС – розповімо в цьому матеріалі.

Що таке Стрітення? Це свято на честь зустрічі Ісуса Христа з людством. За переказами, через 40 днів після народження Марія та Йосип принесли Сина Божого до храму. Там їх зустрів старець Симеон. За волею Господа, чоловік не міг померти, поки особисто не бачив Спасителя. Коли він побачив немовля, тут же засвідчив, що це дійсно Месія. З тих пір старця називають ще Богоприїмцем.

У 544 році Стрітення проголосили одним з 12 великих християнських свят. Ця подія – велика радість для всіх віруючих. Народні традиції вимагають, щоб в цей день ніхто не сумував, щоб усі раділи і веселилися. І своїми емоціями варто ділитися у святкових повідомленнях по СМС, месенджерах або соціальних мережах. Можна приготувати поздоровлення у віршах або прозі.

Друзям буде приємно отримати картинки, листівки, гифки або фото з душевною підписом. Їх можна завантажити в інтернеті, так і зробити самостійно. Пропонуємо кілька цікавих привітань російською та українською мовами.

Пусть станет Сретенье Господне

Началом светлой полосы!

Молитесь вечером сегодня

И не смотрите на часы!

Пусть сотню лет вам Бог отмерит!

Дается все тому, кто верит!

***

Стрітення Господнє -

Урочиста дата,

Не дарма ми всі сьогодні

Душею так багаті!

Бажаю Вам чудесної

Душевної чистоти,

Нехай волею небесною

Вдасться своє щастя знайти!

***

Вітаю Вас з радісним святом Стрітення Господнього. Бажаю Божої допомоги у всіх починаннях, нехай він завжди підказує найнадійнішу дорогу до мрій і застерігає про помилки. Прислухайтеся до підказок згори і завжди радійте життю.

***

Принимай sms в поздравленье!

Пусть на Сретенье светлое, чистое

Обретешь ты святое знамение,

И дорогу осветит пусть солнце лучистое!

***

Весна вже стукає у двері!

Сьогодні Стрітення Господнє,

Прийміть мої вітання щирі!

Будьте радісні сьогодні!

***

На Стрітення бажаю вам світлих емоцій. Нехай Ісус Христос охороняє вас від усіх бід, спокус, хвороб і заздрісників. Запрошую сьогодні в гості – разом відзначимо цю радісну подію за великим святковим столом.

***

Снизойдет пускай в Сретенье

На вас Божья благодать,

Чтобы радость и спасенье

Вы смогли бы увидать.

***

Зі Стрітенням Господнім! Нехай у вас на душі завжди буде тепло і спокійно, в тілі – здоров'я, в будинку – затишок, на роботі – успіх, а у рідних – благополуччя. Нехай Господь вас оберігає і завжди направляє на правильний шлях, а ми завжди допоможемо і підтримаємо в скрутну хвилину.

***

В праздник Сретения Господня

Я спешу поздравить вас

И желаю, чтобы ангел

Охранял вас каждый час.

***

Крихітку Ісуса в цей день

Господу у храмі присвятили.

Час для свята і пісень!

Самі небеса благословили!

Вітаю ж зі Стрітенням тебе

Від усієї душі і від серця!

Нехай Господь від біди сбереже

А все задумане – вдається.

***

Друже, вітаю тебе зі Стрітенням! Нехай Бог подарує тобі свою нескінченну милість, міцне здоров'я, побільше життєвих сил і любові в родині. Не забувай, що сьогодні потрібно веселитися і прославляти Господа.

***

Пускай Сретение Господне оживит,

Надежду в сердце и умножит радость.

Пусть каждый миг вас с неба Бог хранит,

Дарует в жизни мир, покой и святость.

***

Зі Стрітення вітаю

Здоров'я та щастя бажаю,

Хай же біди вас минають,

А діти швидко підростають!

***

З святом! У великий день Стрітення бажаю тобі сильної віри, благополуччя в домі, нехай Бог допоможе пройти через життєві труднощі і залагодити всі конфлікти. Нехай стрітенська свічка відведе всі катастрофи і негоди, а вода – зцілить усі хвороби тіла і духу.

Нагадаємо, місячний посівний календар на лютий: коли і що не можна сіяти в 2020 році.

Як повідомляла Politeka, коли в Україні настане православна, католицька і єврейська Пасха.

Також Politeka писала, що лютий починає лютувати: які області чекають морози до мінус 25.