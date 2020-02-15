Щорічно християнський світ відзначає таке свято як Стрітення. Вважається, що в цей день сам Бог зустрічається з людьми, дарує їм свою любов і благодать. Не забудьте привітати своїх рідних і знайомих, побажати миру, любові і божественного захисту. Кращий спосіб це зробити — відправити красиву листівку з віршем чи прозою.

Слово «стрітення» означає «радість» і «зустріч». Суть свята полягає в тому, що в цей день (15 лютого), Марія та Йосип принесли маленького сорокаденного Ісуса в єрусалимський храм, щоб «поставити перед Господом» його дитину, його сина. Зустрів святу родину старець Симеон, якому на той час вже виповнилося більше трьохсот років. Згідно легендам, цьому мудрецю янгол дарував право особисто побачити Месію.

Вважається, що Стрітення — одине з найдавніших свят у християнській вірі. За різними даними, проповіді в честь цього свята читалися вже в IV столітті нашої ери. Зустріч Ісуса з Симеоном розглядається християнами як контакт Всевишнього з людством.

Оригінальні листівки з віршами

Якою б гарною не була картинка, головним надбанням листівки є вітальний текст.

У день побаченої днини-

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі і нові заповіти...

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

Вірш — ідеальний супровідний лист до будь-якої листівки. За допомогою різних програм (і навіть у режимі онлайн) гарний текст можна розмістити на зображенні. Так ви створите свою оригінальну листівку.

Традиція носити немовлят у храм,

За міцності стальних господніх брам.

Вже дужа давня, її ми поважаєм,

І в це велике свято щиро побажаєм.

Нехай Господь спасе вам душу й тіло,

Щоб добре все було, і не боліло.

Щоб радості сповна було у вас,

Щоб щастя вам прийшло в цей час.

Скачати картинки можна в Інтернеті, але кращий варіант — зробити фото самостійно, і після розбавити його віршем. Такі привітання будуть оцінені якнайкраще.

Зі святом Стрітення тебе я вітаю,

Небесного захисту, здоров’я бажаю.

Хай янгол близьких, сім’ю зберігає,

У скруті й тривогах завжди помагає.

Листівки можуть бути статичними, але для привітання можна використовувати і гіфки. Це особливо актуально, якщо привітання здійснюється не через СМС, а за допомогою месенджера або соціальної мережі.

Вітання зі Стрітенням в прозі

15 лютого старці виглядають народні прикмети, оцінюючи, що буде в майбутньому відносно погоди. Вони точно знають, що не можна робити, коли краще підносити молитви і як правильно вітати оточуючих в прозі. Так, найкращі вітання можна попитати в старшого покоління, а після вже перетворити народні традиції в сучасні листівки.

«Стрітення, це таке свято, коли ти знаходишся перед Богом, а він перед тобою. Якщо прислухатися, можна відчути його присутність. Нехай почуття захищеності і небесної любові не покидає тебе, янголи завжди охороняють і проводжають під світлом навіть у найтемніші часи».

«Сонце і тепло на Стрітення — прикмета сильних морозів в найближчому майбутньому. Бажаю, щоб на душі у тебе було завжди тепло і сонячно, щоб радість і щастя ніколи не покидали. Нехай міцне здоров'я і стабільність зроблять твоє життя по істині казковим та чарівним».

«Сьогодні Стрітення, свято божественної любові і святої зустрічі. Сьогодні Всевишній дарує свою увагу людству, так нехай же він і твої молитви почує. Бажаю тобі і твоїм рідним міцного здоров'я та віри, щоб все погане обходило стороною, а Святий Дух ніколи не покидав, допомагав, захищав».

«У день Стрітення Господнього, хочу привітати тебе і побажати добра і щастя. Нехай світло небесне очистить помисли і душу від гріха і страждань, нехай залишається лише щастя, доброта і посмішки. Бажаю, щоб всі позитивні бажання збувалися».

Нагадаємо, 15 лютого — яке сьогодні свято і чий День янгола.

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