В інтернет-мережі розгорівся скандал через церкву в Росії, яка додумалася обізвати цивільний шлюб

Як повідомляє Politeka, про це під час спілкування з журналістами заявив протоієрей Димитрій Смірнов.

«У нас жінки самі не розуміють, що таке шлюб. Хочеться сказати, що "я безкоштовно повія", тому кажуть: у мене цивільний шлюб», - підкреслив він.

Звернемо увагу, що користувачі мережі спалахнули гнівними запереченнями, про що говорять їхні повідомлення в мережі.

«В особисте життя лізуть всі, кому не лінь.....», «Нехай і далі пробивають дно.. Паства і так все менше...», «в РПЦ просто про*уели», «Це він даремно так про наших жінок! Не йому судити!», «Ем...а він не оборзів?», «Цинізм зашкалює, і сказати нічого...», «І все більше і більше потрібен месія який отпздт батогом торговців у храмі», - пишуть вони.

Як ми повідомляв раніше, у Москві раптово помер один з найбільш суперечливих священиків РПЦ і затятий прихильник Кремля Всеволод Чаплін.

"Все сталося близько 16:30. Отець Всеволод сидів на лавочці біля свого храму, коли йому раптом стало погано, він впав, і через 15 хвилин приїхала швидка констатувала смерть", - повідомив агентству «Інтерфакс» парафіянин храму Феодора Студита Олександр Петрунько.

Чапліну було 52 роки. Він був настоятелем московського храму святого Феодора Студита біля Нікітських воріт.

Нагадаємо, РПЦ отримала «томос» з рук диктатора.

Також ми писали, що між Путіним і главою РПЦ патріархом Кирилом спалахнув скандал.

Ще politeka повідомляла, що прибічники Кирила випатрали з українців космічні гроші.