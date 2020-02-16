Українців обурила інформація нардепа "Слуги народу" Олени Шуляк, що для заміни старого житлового фонду знадобиться 200 років

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на коментарі користувачів сайтів і соцмереж

Народний депутат від "Слуги народи", представник Кабміну у Верховній Олена Шуляк прокоментувала можливий мораторій на нове будівництво в Києві. В інтерв'ю виданню Liga.net вона заявила, що з урахуванням нинішньої швидкості оновленія житлового фонду в Україні (0.5% на рік), щоб українцям дочекатися нового житла, знадобиться близько 200 років.

"Зараз Індекс заміщення старого житла новим в Україні - 0,5% на рік. Це найнижчий показник у Європі", - заявила нардеп.

Також Шуляк заявила, що процес будівництва в Україні пов'язаний з безліччю труднощів.

"Процес будівництва в Україні починається з моменту відведення земельної ділянки. Для цього, згідно з оцінками BRDO, треба зібрати 55 документів і 17 разів зустрітися з чиновниками або землевпорядниками. На кожній ланцюжку бізнес-процесу ти змушений платити", - додала вона.



Варто відзначити, що українців обурив факт, що чекати оновлення житла доведеться 200 років. Адже це означає, що ніхто в реальності не дочекається цього щасливого дня. Так, негативні відгуки були залишені на порталі Minfin.com.ua.

" зобретён новый темп в музыке - медленно, но нетерпеливо: когдажео...", - пише один із користувачів.

" Зателефонував до приймальні нашого мера, запитав: «Куди ми всією країною йдемо?»

Поки тільки змогли відповісти, куди йду конкретно я ..", - інший користувач пожартував щодо того, як влада працюють з громадянами.

"200 лет - так долго не работало ни одно правительство страны..."

"Нам уже точно это не надо будет!".

Також нагадаємо, що кияни почали отримувати платіжки за комунальні послуги, отримані у січні. При цьому платіжки за опалення шокували, оскільки опинилися в рази більше, ніж за грудень. Так, в мікрорайоні Русанівка для деяких квартир рахунку зросли в чотири рази.

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