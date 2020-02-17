Такого лютого давно не було

В Україну поступово повертається весняна погода

Про це у своєму Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, передає Politeka.net.

За її словами, 18 лютого в Україні буде по-справжньому тепло.

"Новий лютневий тиждень можна називати березнем, тому і мінливість погоди, і температура повітря, і свіжі вітри, і навіть змішані опади ближче до вихідних - все це скоріше рання весна, ніж зимові прояви. 18-го лютого в Україні очікується денна температура повітря +5+13 градусів", - попередила українців синоптик.

Що стосується опадів, то за прогнозом Наталії Діденко дощі найбільш вірогідні в західній частині, а вологою погода може поділитися з Вінницької, Чернігівської та Житомирської областей.

"Вітер з заходу і південного заходу, спокійніше, ніж сьогодні, помірний. У Києві у вівторок очікується теплим, +8+10 градусів, істотні опади - навряд чи.

Невелике похолодання в Україну прийде у другій половині тижня, а опадів стане більше ближче до вихідних. Ранку наближаються, вечірня темрява потроху відсувається - весна близько", - резюмувала авторитетний синоптик у своєму Facebook.

Також ми розповідали, що в понеділок, 17 лютого, порадує українців теплою, але вітряною погодою без істотних опадів. Як розповідала раніше синоптик Наталія Діденко, циклон Victoria з кількома центрами, потужний і активний, не дає отямитись жителям західного узбережжя Європи, Великобританії, Нідерландів, Бельгії, країн Скандинавії, Балтії від сильного, час ураганного вітру.

Циклон настільки масштабний, що його відгомони повинні відчути сьогодні навіть українці.

За прогнозами Укргідрометцентру, погода в Україні 17 лютого буде дуже теплою, адже повітря прогріється майже до 20 градусів.

На заході України температура вночі до -2 градусів, на сході до -7, на півночі до -1, на півдні до -3, а в Центральній Україні до -5. Вдень температура становитиме до 14 градусів тепла, на заході, на сході до + 7, на півночі, півдні та в центрі до 9 градусів.

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