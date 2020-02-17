Українська телеведуча Алла Мазур, в якої нещодавно виявили рак, поділилася знімком зі своїм другом

Фото журналістка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На серії фотографій Мазур стоїть в обнімку з відомим журналістом Андрієм Цаплієнком, який переважно знімає репортажі на передовій.

«Відефірили… а то ходиш-ходиш серед цих зірок і сфотографуватися разом ніколи. Андрій Цаплієнко нарешті в Києві - і на рідкість без звичного фронтового однострою», - зазначила Мазур.

Зазначимо, що Цаплієнко постійно перебуває в роз'їздах, тому Мазур була так рада зустрітися з другом.

Фолловери журналістки поставили більше 3500 лайків під постом зірки. Більшість шанувальників побажали їй швидкого одужання.

«Ну дуже приємно бачити вас такими. Аллочка, вірю у вашу силу та в силу підтримки оточуючих вас! І буде все добре!», «Аллочка, ти прекрасна! Якнайшвидшого одужання тобі, мила!», «Гарна парочка», «Здоров'я», "Алла - все буде добре! Вся Україна з Вами!", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Алла Мазур поділилася подробицями боротьби з раком і дала поради українцям, як уникнути найгіршого. Як відомо, 54-річна ведуча бореться зі злоякісною пухлиною. Мазур не стала розповідати подробиці про свою хворобу, але зізналася, що проходить курс лікування.

На одному зі знімків в Instagram зірка поділилася корисними порадами. Вона зазначила, що лікування ні в якому разі не можна відкладати. Потрібно обов'язково приймати допомогу близьких і друзів. Журналістка закликала українців щорічно перевірятися на небезпечні симптоми. Крім того, вона закликала не панікувати при отриманні тривожного прогнозу, а шукати хорошого лікаря.

Нагадаємо, що Алла Мазур поділилася несподіваною радістю: "Стрибаю, як маленька дівчинка".

А ще Politeka писала, що розкрита правда про стан хворої на рак Алли Мазур, сил залишилося мало.

Також Politeka повідомляла, що Алла Мазур негайно звернулася до українців, останній пост вражає: "Борітеся!".