Мендель вляпалася в мовний скандал і відразу ж поплатилася: Зеленському буде соромно

Пресс-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель не змогла знайти статтю українською мовою.

Мендель у соціальних мережах написала пост про Зеленском і прикріпила статтю Deutsche Welle російською мовою. Вона вирішила використати російський і для посту, раз стаття була російською.

"чи Можна говорити про війну, жартувати і при цьому виглядає гідно. Володимир Зеленський показав в Мюнхені, що володіє цим непростим мистецтвом…", - написала Мендель.

У коментарях у неї запитали, чому російською мовою, на що Юлія відразу відповіла.

"Вітаю. Здається, ти все 6,5 років, які ми працювали в одному ньюсрумі, розмовляла російською мовою. Дивно чути таке питання від російськомовної киянки. З іншого боку, я не знаходжу українською мовою цей блог…", - написала Мендель.

Але стаття виявилася і українською мовою в DW. Після цього Мендель потерла коментарі і свій пост.

"Увійдуть російські танки": Макрон допустив промах, під загрозою Франція

Президент Франції Еммануель Макрон, заявляючи про побудову нових відносин з РФ, не усвідомлює небезпеку, яку Кремль представляє для Європи.

Таку думку висловив Надзвичайний і Повноважний Посол України Володимир Василенко.

Коментуючи висловлювання Макрона експерт зазначив, що таке бачення ситуації може призвести до того, що в Париж прийдуть російські окупанти.

"Таке бачення ситуації, яка викликана агресивною поведінкою Росії не тільки стосовно України, але й щодо західного світу, пробиває дорогу до появи російських танків на вулицях Парижа. Нехай Макрон до цього готується", - сказав Володимир Василенко.

Фінансовий армагедон: насувається криза, буде ще гірше, ніж в 2008

Минулі фінансові кризи породили нові реформи і спосіб мислення для їх вирішення, але в цілому після краху банківської справи 2008 нічого не змінилося.

Таку думку висловив екс-глава Банку Англії Мервін Кінг. На його думку, світ йде по шляху до нової економічної і фінансової кризи, який буде мати руйнівні наслідки для демократичної ринкової системи.

Лорд Кінг керував банком Англії під час краху світової банківської системи і глибокого економічного спаду десятиліття тому. Він сказав, що опір новому мисленню і способів вирішення проблеми означає повторення хаосу періоду 2008-09 років.

«Ще один економічна і фінансова криза буде руйнівною для легітимності демократичної ринкової системи», — сказав він. «Слідуючи новому баченню грошово-кредитної політики і роблячи вигляд, що ми встановили безпека банківської системи, ми прямуємо до кризи».

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