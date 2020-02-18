Дочка активіста Сергія Дидыча, який загинув на Майдані Незалежності під час Революції Гідності, написала зворушливий пост про смерть батька



Як передає Politeka.net, своїми думками вона поділилася на своїй сторінці в Facebook.



"А ви знаєте, що у мене тато загинув? 6 років тому. В Києві. На Майдані.

Не пам'ятаю, писала я про це прямо тут. Мабуть, немає. Я була дитиною, коли його вбили. Мені було 12. В той день я повернулася зі школи додому. Робила уроки. Дивилася прямі трансляції з Майдану. Вогонь. Колеса. Крик.

І пишалася своїми батьками, що вони там. А потім дізналась, що мого батька вбили. Мого тата. Я розповідала вам про це? Так? Ну тоді ладно. Ні? Ну тоді розповім чому немає. Тому про смерть говорити незручно

Сьогодні я не буду розповідати про свого батька. Я вже забула відчуття дотику. Голос згадую тільки в глибоких снах. І посмішку вже не знаходжу в інших людях. Я буду говорити, чому я про це мовчу.

Бо про смерть говорити незручно.

Ось скажу я вам: Здрастуйте. Мій тато на Майдані загинув. І так, я з цим живу. Так плачу коли про жертовність говорять. Коли беркутівців в Росію відпускають. Коли «дегероізуть». Коли б'ються за соцдопомогу. Коли вирішують хто за кого повинен вмирати. Але живу."

Нагадаємо, події кінця листопада 2013 – лютого 2014 року увійшли в історію України як Євромайдан або Революція Гідності. Протести почалися п'ять років тому після того, як український уряд заявило про припинення курсу на євроінтеграцію.

В ніч на 30 листопада силовики жорстоко розігнали активістів, в основному студентів, на київському Майдані Незалежності. Влада мотивувала це бажанням розчистити місце для новорічної ялинки.

19 січня колона протестувальників рушила на вулицю Грушевського. Тут відбулися масові зіткнення, протестувальники спалили автобуси силовиків. Цей день отримав назву "Криваве хрещення".

Нагадаємо, звільнені беркутівці засвітилися у Путіна і вразили заявою: "ми не винні".

Як повідомляла Politeka, Зеленський домовився з Путіним, винесений фатальний вирок: «Справу Майдану поховано».

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