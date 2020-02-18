19 лютого в Україні буде переважати суха погода з сонячними проясненнями, але скоро відбудуться зміни

Про це у своєму Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, передає Politeka.net.

«Хто любить зимове сонце, щоб там не казали про цьогорічну зиму, завтра можна приємно мружитися і навіть одягти чорні окуляри», - написала вона.

Згідно з прогнозом, тільки в районі Приазов'я є ймовірність незначних дощі, а в Карпатах – несуттєвого снігу.

Вітер з південно-західного перейде на північно-західний, він буде невеликим, максимум помірним.

Температура повітря найближчої вночі близько нуля, на сході до -3-5 градусів, завтра вдень у більшості областей України очікується + 3 + 9 градусів, на півдні до +10 градусів.

У Києві середовище буде сухою і сонячною, вдень передбачається близько +5, +6 градусів.

Зазначимо сонячна весняна погода незабаром зміниться на осінню. У столиці йдуть серйозні опади. Очікується, що погода зіпсується в найближчу неділю, 23 лютого.

Відзначимо, що на тлі незвично теплої зими синоптики лякають українців прогнозами на весну.

Так, доцент кафедри атмосферних наук у Державному університеті Нью-Йорка Андреа Ленг прогнозує, що навесні весь цикл арктичних коливань змінюється, тому в середині березня європейські країни, в тому числі і Україну може засипати снігом. Не виключає Ленг і сильних морозів.

Додамо, що і ряд українських народних синоптиків прогнозують схожу картину. За інформацією Володимира Деркача, перші два місяці весни будуть холодними, а в першій половині березня ймовірні навіть денні морози. Квітень буде прохолодним, справжнє тепло прийде лише в травні.

Інший експерт Леонід Горбань дав ще більш страхітливий прогноз на весну 2020. За його інформацією, морози триватимуть як мінімум до середини березня. Квітень буде також холодним, а ось травень здивує неймовірною спекою і засухою (в середині місяця 2 тижні без опадів).

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