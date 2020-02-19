Українська захисник, якому випало «щастя» поговорити з п'яним пасажиром автобуса, дізнався багато нового не тільки про себе, але і про свою рідну країну

Відео розмови опублікував у своєму блозі в Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц».

«Вони живуть поруч, вони мріють встромити нам ніж у спину, вони з паспортами України, але в душі вони справжні вражини, які чекають своєї години. Вони невиліковно інфіковані», – підписав запис автор.

Вони живуть поряд, вони мріють встромити нам ножа у спину, вони з паспортами України, але в душі вони справжні вражини які чекають свого часу. Вони невиліковно інфіковані

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🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/QagQH9SH9q — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) February 18, 2020

В кадрі – захмелілого виду громадянин, який розмовляє з хлопцем у військовій формі. Спочатку він запитує, навіщо «вони поміняли владу» в Україні.

«Гаразд, Росія вам не подобається, а американці що вам краще зробили?», – цікавиться тип на задньому сидінні, емоційно розмахуючи руками.

Коли військовий відповів, що він захищає свою батьківщину, якій присягав і прапор якої у нього на рукаві, чоловік вибухнув черговим маренням:

«Це не прапор України. Це знак «окраїна Росії і Білорусі».

На це юнак відповів, що він народився, живе і буде жити в Україні, а не на околиці.

Не знайшовши, що відповісти на ці слова, чоловік завів пісню про есесівців, бандер та інші страшилки прокремлівської пропаганди.

Зрештою житель Донбасу, як виявилося, перервав розмову і чомусь опинився під сидінням.

В мережі відео викликало резонанс. Користувачі дивуються витримці воїна і пропонують свій спосіб нейтралізації товаришів, подібних до агресивного п'яного захисника «руського миру».

«Захоплююся витримкою цієї людини, у мене тільки від виду цього беззубого у***на бомбить. Паспорти громадян, які не дають право голосу, і нехай живуть», «Фантастика! Я дивуюся д**бам в Росії! Це в Україні! В який раз кажу: українці, не втратьте свою свободу як ми!», «Це жертва пропаганди,починаючи з ссра і закінчуючи каналами расєйського ТБ», «Тільки закон про громадянство, як у Латвії, може вилікувати ватноголову частину населення», «Що у тверезого на умі, те у п'яного на язиці. Не приживається українізація в ДОНБАСІ», «Поки вся шваль не вимре, нам доведеться все це слухати і споглядати... Переконати убогих жертв гібридної пропаганди неможливо...», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, Білецький звернувся до українців через наступ росіян на Донбасі.

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