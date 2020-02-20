Дружина президента України Олена Зеленська виступила на форумі в Києві, здивувавши всіх зміною іміджу

Фото з заходу Зеленська розмістила на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. Перша леді відвідала Міжнародний форум "Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно зумовленого насильства". Вона розповіла, що тепер в Україні є номер, за яким жертви домашнього насильства можуть звернутися за допомогою.

«1547. Чотири цифри, покликані врятувати життя. Хочу, щоб кожен з нас запам'ятав номер. Як 101, 102 або 103. 1547 - номер національної гарячої лінії з протидії домашньому насильству», - написала Олена Зеленська в соцмережах.

За її словами, кожен, хто потерпає від насильства в сім'ї, може зателефонувати на гарячу лінію і отримати інформаційну, психологічну та правову допомогу. Крім цього, можна буде отримати екстрену допомогу, викликавши поліцію.

«Від насильства не застрахований ніхто. Воно може статися в будь-який час і з ким завгодно. Тому просто запишіть. 1547», - наголосила перша леді.

Користувачів мережі вразив зовнішній вигляд Зеленської. На фото видно, що жінка зробила незвичайну зачіску. Вона заплела дві косички на одній стороні, а другу сторону залишила з розпущеним волоссям.

«Яка ж ви красуня», «Ви молодчина Олена», «Класна зачіска», - пишуть фолловери Зеленської.

Деякі користувачі мережі звернули увагу на те, що номер не з легких. Його досить важко запам'ятати, щоб швидко згадати під час стресової ситуації. Втім, інші українці відзначили, що позитивом є вже той факт, що такий номер з'явився.

«Він є, це головне. У деяких країнах взагалі не звертають увагу на домашнє насильство», - написала одна з користувачів мережі.

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