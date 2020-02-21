Події, які розгортаються в Україні в останню добу, повністю ідентичні тим, що відбувалися в Криму й на Донбасі шість років тому

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук пише народний депутат від партії «Слуга народу» Ліза Богуцька, передає Politeka.

За словами парламентарія, все, що зараз відбувається в державі, – зрежисований сценарій, приводом для запуску якого стали українці, котрі прилетіли з Китаю.

Те, що евакуйованих відвезли не в Феофанію, де є всі умови, а в райцентр на Полтавщині, - частина плану, покликаного ще більше роздратувати і роз'єднати людей.

І, відзначає Богуцька, це все – не нове:

«Той же сценарій, що генерує ненависть у народі, був запущений шість років тому в Криму, коли ідіоти-путінолюбиі з виряченими очима готові були розірвати того, хто проти «повернення в рідну гавань». Цей же сценарій був запущений на Донбасі, і він же останній рік посилено підігрівається політичними силами, які отримали катастрофічно низьку підтримку на виборах».

Молебень за те, щоб не пустити в Тернопільську область евакуйованих громадян – це абсолютна копія путінського сценарію «розділяй і володарюй». Адже ще в 2014 році Стрєлков-Гіркін прийшов в Крим із молебнем за «єдину російську націю». Що було далі, всі чудово пам'ятають.

Щоб розігнати в суспільстві ненависть і змусити його забути про базові людські принципи, досить невеликої кількості активістів. Інші підтягнуться за гроші. Правда, констатує Богуцька, вистачає і безкоштовних, які схильні до залучення в масовий психоз.

«Доти, поки замовники цих шабашів не будуть сидіти в тюрмі, - процвітання Україні не світить», – впевнена нардеп. Тому, додала вона, вже готове звернення до голови СБУ Івана Баканова з вимогою встановити та притягнути до відповідальності тих, хто влаштував провокацію, поставивши під загрозу національну безпеку.

Раніше ми писали про те, що політтехнолог Михайло Подоляк розвіяв міфи про єдину націю, патріотизм українців і показав, як суспільство насправді розлюднюється.

Нагадаємо, з новим пеклом зіткнулися евакуйовані в Санжарах.

Як повідомляла Politeka, противники евакуації українців з Китаю стали посміховиськом: у мережі з'явилися фотожаби.

Також Politeka писала, що українці забили на сполох через евакуйованих з Китаю.