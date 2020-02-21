Ситуація на круїзному лайнері Diamond Princess, який перебуває у карантині, погіршується з кожним днем
Про це пише CNN.
Відомо, що на судні були зафіксовані перші смерті від коронавіруса.
За станом на 21 лютого, в результаті смертельного вірусу померли двоє людей, які перебували на борту круїзного лайнера Diamond Princess.
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"Міністерство охорони здоров'я Японії тільки що підтвердило, що сьогодні два пасажири круїзного лайнера "Diamond Princess" померли від нового коронавіруса", - йдеться в повідомленні
За інформацією місцевої влади, від коронавіруса померли двоє людей. Їм було за 80 років, але їх особистості та стать в даний час невідомі.
Журналісти, посилаючись на власні джерела, стверджують, що коронавірус також був діагностований у двох громадян Росії. Російські дипломати заявили, що незабаром цих людей госпіталізують.
Зараз на круїзному лайнері Diamond Princess знаходяться менше 2000 чоловік. Коронавірус був виявлений у 728 осіб, серед яких пасажири і члени екіпажу.
Варто також зазначити, що на борту є 25 громадян України. Всі вони члени екіпажу. Коронавірус був діагностував у двох людей.
Раніше ми розповідали про переполосі, який стався в поїзді Київ-Москва. За інформацією ЗМІ, з підозрою на коронавірус госпіталізована з поїзда під Брянськом.
«На ж/д станції «Суземка» співробітниками митниці та Росспоживнагляду на транспорті у вагоні поїзда Київ - Москва виявленоагромадянка КНР 1978 р. народження з температурою тіла 38 градусів (виявлена з використанням тепловізора). Всього у вагоні 24 людини, 22 пасажири і два провідника. Дана громадянка зняли з поїзда, автомобілем швидкої допомоги була організована доставка в інфекційну лікарню Брянська», - говорилося в повідомленні.
За словами джерела російських журналістів, поїзд проїхав у Брянськ для прийняття рішень з проведення карантинних заходів. Вагон №11 відчеплений на окремій тупиковій гілці, оточений на карантин співробітниками транспортної поліції.
Джерело росЗМІ розповіло, що 24 людини, які були у вагоні, будуть доставлені шістьма "швидкими" в Брянську міську лікарню №4 для огляду та подальшого обстеження. Їм виділили окремий корпус з ліжко-місцями та одноразовим посудом.
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