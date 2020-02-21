Судно все ще на карантині

Ситуація на круїзному лайнері Diamond Princess, який перебуває у карантині, погіршується з кожним днем

Про це пише CNN.

Відомо, що на судні були зафіксовані перші смерті від коронавіруса.

За станом на 21 лютого, в результаті смертельного вірусу померли двоє людей, які перебували на борту круїзного лайнера Diamond Princess.

"Міністерство охорони здоров'я Японії тільки що підтвердило, що сьогодні два пасажири круїзного лайнера "Diamond Princess" померли від нового коронавіруса", - йдеться в повідомленні

За інформацією місцевої влади, від коронавіруса померли двоє людей. Їм було за 80 років, але їх особистості та стать в даний час невідомі.

Журналісти, посилаючись на власні джерела, стверджують, що коронавірус також був діагностований у двох громадян Росії. Російські дипломати заявили, що незабаром цих людей госпіталізують.

Зараз на круїзному лайнері Diamond Princess знаходяться менше 2000 чоловік. Коронавірус був виявлений у 728 осіб, серед яких пасажири і члени екіпажу.

Варто також зазначити, що на борту є 25 громадян України. Всі вони члени екіпажу. Коронавірус був діагностував у двох людей.

Раніше ми розповідали про переполосі, який стався в поїзді Київ-Москва. За інформацією ЗМІ, з підозрою на коронавірус госпіталізована з поїзда під Брянськом.

«На ж/д станції «Суземка» співробітниками митниці та Росспоживнагляду на транспорті у вагоні поїзда Київ - Москва виявленоагромадянка КНР 1978 р. народження з температурою тіла 38 градусів (виявлена з використанням тепловізора). Всього у вагоні 24 людини, 22 пасажири і два провідника. Дана громадянка зняли з поїзда, автомобілем швидкої допомоги була організована доставка в інфекційну лікарню Брянська», - говорилося в повідомленні.

За словами джерела російських журналістів, поїзд проїхав у Брянськ для прийняття рішень з проведення карантинних заходів. Вагон №11 відчеплений на окремій тупиковій гілці, оточений на карантин співробітниками транспортної поліції.

Джерело росЗМІ розповіло, що 24 людини, які були у вагоні, будуть доставлені шістьма "швидкими" в Брянську міську лікарню №4 для огляду та подальшого обстеження. Їм виділили окремий корпус з ліжко-місцями та одноразовим посудом.

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