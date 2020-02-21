Протестувальників у Нові Санжари Полтавської області привозили на автомобілях з іншої області

Про це журналіст Андрій Цаплієнко написав на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net. За його словами, мета цього всього дійства досягнута.

«Нам соромно за країну, нам огидно від поведінки співгромадян, люди розчаровані та пригнічені. Україна дискредитована. Ворог потирає руки», - написав журналіст.

Він опублікував фотографії, на яких нібито протестуючі місцеві жителі – молоді хлопці в спортивних костюмах. За словами Цаплієнка, їх привезли на протест на трьох машинах. З'ясувалося, що багато з них активні учасники інших протестних акцій. Наприклад, деякі з цих молодиків були помічені під час протестів "фермерів з Херсона" проти земельної реформи.

Користувач мережі Ніна Лисенко теж звернула увагу на схожість нинішніх протестувальників з людьми, які були на акціях проти земельної реформи. Вона супроводила свій пост фотографіями з обох акцій.

Як відомо, автобуси з евакуйованими з Уханя людьми крім місцевих жителів зустрічали також молодики спортивної статури. Чи займуться правоохоронці пошуком організаторів сутичок на Полтавщині, на даний момент невідомо. Правда, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже заявив, що за безладами можуть стояти політики або бізнес кола.

Раніше ми писали, що 20 лютого у Нових Санжарах близько двох тисяч людей заблокували дороги, по яких автобуси з евакуйованими з Китаю людьми доставили в пансіонат, де вони повинні перечекати карантин. Між силовиками і місцевими жителями відбулися масштабні зіткнення. Постраждало близько 10 правоохоронців і один місцевий житель. В результаті заворушень було затримано більше 20 людей.

Нагадаємо, що життя евакуйованих з Китаю українців поставили під загрозу.

Як повідомляла Politeka, з новим пеклом зіткнулися евакуйовані в Санжарах, кадри з санаторію.

Також Politeka писала, що у Нових Санжарах твориться пекло: автобуси з людьми розгромили, кількість поранених зростає, кадри.