Масляна (також Масниця) — одне із найвеселіших і життєрадісних свят року, яке триває цілих сім днів. В цей час люди намагаються прогнати зиму і красиво зустріти весну. Прийнято пекти млинці, сирники, вареники та різні смаколики, співати і танцювати, вітати один одного віршами, прозою, а також гарними листівками.

Історія Масляної бере свій початок ще з дохристиянських часів. Її традиції і прикмети формувалися протягом століть. Коли Масляна, як смачне свято проводжання зими і зустрічі весни, поширилася на території сусідніх держав, додалися нові особливості святкування, але суть збереглася донині.

Відкривається період масляних гулянь 24 лютого і закінчується тільки 1 березня 2020 року разом з Прощеною неділею, напередодні Великого посту. Кожен день Масляної має свою назву і особливості святкування.

Головним символом Масниці є млинці. Своєю круглою формою і жовтуватим відтінком вони символізують тепле сонце. Таким чином люди закликають ясне світило зігріти землю, перемогти темряву, прогнати зиму. Як не дивно, в цей тиждень день прирівнюється до ночі за тривалістю, і продовжує стрімко збільшуватися.

Гарні вітальні листівки з віршами

В Україні Масляна, як свято сонячних млинців і проводжання зими, згадувалося в літописах ще в IV столітті нашої ери. Невідомо достеменно, як тоді було прийнято вітати один одного, але сьогодні варіантів дуже багато. Чудовим способом привітати друзів і близьких з Масляною є листівка з віршем. Гарний твір можна написати на малюнок, або викласти у супровідному листі.

Масляна завітала,

І весну з собою взяла.

Хай Сонечко яскраво світить,

І радіють наші діти.

Ми блиночків спечемо,

Хоровод свій почнемо.

На землі хай буде мир,

У блинах і мед, і сир!

Листівку можна оформити як українською, так і російською мовою, кому як зручно. Прикольні картинки чи готові листівки можна скачати в інтернеті або зробити фото самостійно. Також для привітання нерідко використовуються гіфки (анімаційні, «живі» картинки).

З Масляною вітаю,

Сонця, радості бажаю,

Зовсім поряд вже весна,

Самим Богом нам дана.

У славне свято наїмося,

Потанцюймо, нап'ємося.

Будем круто відзначати,

Чудо-зиму проводжати.

Закінчується Масляна Прощеною неділею, напередодні Великого посту. Вважається, що в цей день потрібно позбутися від усіх образ, а також пробачити своїх кривдників. Тим, хто готується до посту, переїдати в цей день не рекомендується, бо буде дуже важко впоратися з новим режимом.

Масляну зустрічаємо,

Один одного вітаємо.

Будь щасливиий рідний друже!

Ми всі любим тебе дуже!

Будем скоро наїдатися.

Від приколів посміхатися.

Хай всі мрії збуваються,

Свята не кінчаються!

Відзначається Масляна з великим розмахом. Крім традиційних млинців з начинкою, сирників і вареників, люди створюють атрибут проводів зими — ляльку-Масляну, яку спалюють. Особливо завзяті любителі Масниці святкують увесь тиждень, закликаючи таким чином весну. Прийнято розповідати один одному приколи, співати пісні, водити хороводи, ділиться приказками, читати заклички та коломийки. Молодь збирається ввечері біля багаття, сміється і просто приємно проводить час.

Масляна на порозі, знаю,

Від всього серця вам бажаю:

Побільше запашних млинців,

Лиш смачненьких дерунців!

Хай здійсниться твоя мрія,

І весна теплом зігріє.

Створити віршик можна і самостійно. Для цього варто підібрати гарний приклад, вловити його ритм і спробувати відкрити свій прихований талант до поезії. Якщо немає бажання робити листівки з віршами, можна оформити поздоровлення в прозі. Це не займе багато часу і зусиль.

Млинець зі сметаною, млинець з ікрою,

Сирників з медом у тарілці з горою.

Ми чуємо, вже поруч вона,

Уже наближається — Масляна!

Ми будемо стрибати, будемо танцювати,

Водити хороводи, співати, малювати.

Сидіти біля багаття, розповідати байки,

Коломийки кричати під звук балалайки.

Не пропусти це чудове свято,

Млинців з ікрою буде багато.

Листівки на Масляну з прозою

Прості і нехитрі, але щирі вітальні слова в прозі, здатні підкреслити будь-яку листівку. На Масляну люди бажають один одному гарного врожаю, солодкого життя, тепла, затишку та міцного здоров'я.

«Масляна стукає у двері, скоро прийде весна. Вітаю тебе коханий(а) з цим і бажаю, щоб тепло та щастя огортали твою душу, щоб сльози були тільки від радості, а усілякий негатив обходив десятою дорогою. Нехай млинці будуть солодкими, сонце теплим і ласкавим, друзі вірними, і рідні завжди здоровими!»

Масляна є єдиним язичницьким святом, яке православна церква визнала на офіційному рівні. Це вкотре підкреслює значення цього свята, яке, до речі, раніше називалося Комоєдицею і відзначалося в астрономічне весняне рівнодення. Слово «ком» означало «ведмідь», який прокидався, відчуваючи весну. Наші предки приносили цьому «Медовому звіру» дари у вигляді млинців, звідси і приказка «перший млинець комАм (ведмедям).

«Сонце гріє, проліски цвітуть, млинцями запахло — Масляна прийшла! Радуйся рідний(а), зі святом тебе! Бажаю тобі їсти, і не товстіти, бути здоровим як бик, і витривалим як кінь. Нехай тебе матінка природа наділяє силою, небеса від бід охороняють, близькі поважають. Кохай і будь коханим!»

Сьогодні дата Масляної безпосередньо залежить від Великодня, тобто починається рівно за 8 тижнів до його початку, триває один тиждень, стартуючи з понеділка і закінчуючись в неділю. Аналогічні свята присутні і у Чехії, Данії, Англії. Особливо гучно зустрічають масничний карнавал німці в Рейнланді і Кельні.

«Весна на носі, Масляна прийшла, вітаю тебе (ім'я)! Готуй свій живіт до смачних пригод, а душу до веселощів. Будуть танці, пісні, веселі коломийки та приказки. Бажаю тобі приємно провести цей незабутній тиждень обжерливості і радості. Нехай у твоєму житті з'являтися нові приємні спогади.»

Варто відзначити, що найкраща вітальна листівка — зроблена своїми руками. Це не обов'язково повинна бути традиційна паперова картинка. Можна все зробити і в режимі онлайн, за допомогою якої-небудь спеціалізованої програми або сайту. Так, на будь-яке зображення можна помістити свій (або скачаний) текст, вибравши при цьому приємний шрифт і колір.

«Вітаю тебе з Масляною! Бажаю смачно поїсти і добряче відпочити від турбот і сірості буднів. Нехай твої мрії утіляться в реальність, а дух весни подарує щастя. Танцюй, співай і веселися від душі, нехай це свято запам'ятається на довго!»

Прозу краще використовувати як супровідний текст до листівки, а на самій картинці або нічого не писати, або все ж помістити вірш. Краще уникати довгих творів, адже вони не так добре сприймаються, як коротенькі. Якщо адресат оцінить гумор, можна вибрати прикольний веселий віршик.

«Млинці у вигляді сонечка — символ тепла, Масляної, початку весни. Нехай це свято принесе тобі щастя і радість, все те, про що ти так сильно мрієш! Нехай зима йде швидше, забравши з собою всі проблеми і біди. Не пропусти тиждень смакоти і об'їдання, будемо танцювати, жартувати та сміятися до ранку!»

Нагадаємо, привітання з Масляною 2020: гарні вірші, приказки, заклички, частівки та пісні.

Як повідомляла Politeka, Масляна 2020: красиві вітальні СМС у віршах і прозі.

Також Politeka писала, конкурси на Масляну: кричалки та ігри для дітей.