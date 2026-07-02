Графік відключення води в Дніпрі з 3 по 5 липня оприлюднили для мешканців міста.

Графік відключення води в Дніпрі з 3 по 5 липня привернув увагу містян, адже КП «Дніпроводоканал» повідомило про обмеження водовідведення для абонентів, які накопичили значну заборгованість, передає Politeka.

Спеціалізована бригада працюватиме у багатоквартирних будинках Центрального району. Обмеження стосуватимуться мешканців за такими адресами:

проспект Олександра Поля, 24, 26, 42А, 42В, 58А, 68, 72, 76, 76А, 85, 87, 89, 113, 115, 117, 119, 119А, 119Б, 129Б, 131Б, 135, 135Б, 137 ;

; вулиця Степана Бандери, 19, 21, 25, 25А, 31, 35, 35А, 37 ;

; вулиця Січеславська Набережна, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16.

Сумарна заборгованість за цими будинками становить 4 387 978,79 гривні. Найбільші суми несплачених нарахувань перевищують 400 тисяч гривень.

У підприємстві нагадують, що попередження про можливі обмеження надсилають завчасно. Якщо споживачі не реагують, застосовуються заходи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1405.

Щоб уникнути припинення послуги, необхідно погасити заборгованість або оформити договір реструктуризації у центрах абонентського обслуговування.

Водночас графік відключення води в Дніпрі з 3 по 5 липня не стосується цієї процедури, адже вона поширюється лише на власників помешкань із простроченими платежами.

Мешканцям, які мають заборгованість, рекомендують заздалегідь перевірити стан особового рахунку та, за потреби, звернутися до абонентської служби. Актуальну інформацію щодо роботи підприємства та порядку врегулювання боргу можна отримати через офіційні канали КП «Дніпроводоканал».

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Дніпрі: що перевірити, якщо виплати раптово зникли