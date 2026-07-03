Подорожчання продуктів у Вінницькій області найбільше позначилося на вартості окремих овочів, тоді як бакалійна група демонструє значно стриманішу динаміку, передає видання politeka.

Найпомітніше за останній місяць зросли ціни на моркву та білокачанну капусту.

Середня вартість кілограма моркви на початку липня становить 52,75 гривні. Для порівняння, на початку червня цей показник був на рівні 38,77 гривні. Таким чином, за місяць товар подорожчав майже на 14 гривень.

Капуста також суттєво додала у вартості. Середній показник наразі становить 53,50 гривні за кілограм, що майже на 10 гривень більше, ніж місяць тому. Упродовж червня спостерігалися різкі коливання, однак наприкінці періоду ціна закріпилася на високому рівні.

Водночас борошно торгової марки «Хуторок» залишається відносно стабільним. Середня вартість двокілограмової упаковки становить 70,96 гривні. За останній місяць приріст склав лише 1,41 гривні.

Подорожчання продуктів у Вінницькій області відбувається нерівномірно. Якщо овочева група демонструє відчутне зростання, то окремі товари першої необхідності поки змінюються значно повільніше.

Фахівці зазначають, що сезонні чинники, витрати на зберігання, логістику та пропозиція на ринку й надалі визначатимуть цінову ситуацію. Саме тому найближчим часом вартість окремих позицій може залишатися нестабільною.

Експерти радять покупцям стежити за оновленням цін, адже найближчим часом окремі позиції можуть знову змінитися.

Аналітики не виключають, що цінова ситуація коригуватиметься залежно від нового врожаю та ринкової пропозиції.

Джерело: Мінфін

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де можна отримати прихисток на довгий час.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: виплати зростуть у частини українців, кому нарахують надбавки.