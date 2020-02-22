Співачка Наталя Могилевська заявила, що в умовах агресії РФ проти України артист не може бути аполітичним і повинен мислити з позиції країни

Таке думки вона висловила в інтерв'ю "Накипіло" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За її словами, артисти мають великий вплив на суспільство.

"Безумовно артист повинен бути аполітичний. Але як це зробити, якщо ти публічна людина, на якого рівняються, в питання громадянської позиції, тобі довіряють, причому не тільки в питаннях пісень. Тобі довіряють в питаннях - як жити, як бути щасливою, як будувати сімейні стосунки. Тому коли артист веде себе розпусно, міняє чоловіків, вживає наркотики чи щось подібне, потрібно розуміти, що ця особисте життя, яка впливає на людей, на маси, на культуру", - сказала Могилевська.

За її словами, "люди, для яких ти співаєш в Росії, насправді точно такі ж, як і в Україні, і що сварять нас тільки політики, це вони ділять гроші, вони придумують технології, як нас всіх посварити".

Раніше український продюсер Ігор Кондратюк розкритикував Світлану Лободу і Ані Лорак за гастролі в РФ.

За його словами, виступаючи в Росії, вони працюють на її президента Володимира Путіна і допомагають агресору.

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