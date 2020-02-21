У цьому році Україна продовжить переводити стрілки годинника, щоб перейти на літній час

Як відомо, у нашій країні прийнято переводити час в останню неділю березня. У цьому році потрібно буде відкоригувати час в ніч з 28 на 29 березня.

У 2019 році Європарламент проголосував за скасування переведення годинників в країнах ЄС. Євродепутати прийшли до висновку, що в 2021 році країни самі вирішать, в якому часовому поясі вони хочуть залишитися – на літньому або зимовому часі.

Як відомо, переведення часу вирішили скасувати, тому що близько 84% жителів ЄС висловилися проти цієї процедури. Українці теж неохоче переводять час, постійно страждаючи від того, що збивається графік, а організм довгий час звикає до нового часу. Але наша країна поки що не збирається відмовлятися від цієї традиції.

Тому в ніч з 28 на 29 березня потрібно перевести годинник на одну годину вперед.

Нагадаємо, що ідею зі зміною часу придумав президент США Бенжамен Франклін. Таким чином він пропонував економити світло в магазинах. Правда, виробники свічок цю ініціативу заблокували. Вперше годинник перевели у великобританії в 1908 році. Зміна літнього та зимового часу дозволяє економити електроенергію, так як денне світло використовується раціонально. Правда, економісти підрахували, і сьогодні, коли світ цілодобово споживає електроенергію у великих кількостях, ця економія дуже незначна – близько 0,5-3%.

Зазначимо, що деяким людям переведення годинників дається дуже важко. Вони не можуть налаштуватися, їх біоритми збиваються і страждає весь організм. Фахівці радять таким людям готуватися до переведення годинників заздалегідь. Почніть лягати раніше за пару тижнів до 29 березня, і вам буде простіше перейти на новий графік.

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