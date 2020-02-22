Екс-міністр юстиції часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш і народний депутат від"ЄС" Володимир В'ятрович влаштували перепалку в прямому ефірі

Як передає Politeka.net, конфлікт стався під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Причиною перепалки став хід розслідування справ Майдану.

Екс-міністр розповіла історію, нібито про вбивство активіста Майдану іншим учасником тих подій, назвавши імена передбачуваних учасників конфлікту.

Але її тут же парирував народний депутат Віктор В'ятрович, запитавши звідки вона має таку інформацію.



"В Україні, громадянин В'ятрович, існує реєстр судових рішень. В реєстрі з Сергієм Дидычем, героєм Небесної сотні, майданІвцем, якого вбив майданівець, просто переїхавши йому голову, а інші майданівці його пограбували...", - намагалася почати Лукаш.

Піднявся гамір.

"Закричали, загукали! У мене є тека з матеріалами справи і кожен з вас закриє свій рот", – також додала вона.

Але В'ятрович знайшов відповідь і на цю фразу:

"Пані Лукаш у той час була міністром юстиції. Це вона відповідальна за бійню на Майдані, навіть не представник "Беркута!" – заявив обурений нардеп.

Раніше ми повідомляли, що колишній народний депутат-оппоблоковец Михайло Добкін зчепився з екс-нардепом від «Народного фронту» Тетяною Чорновіл.

Причиною їх перепалки стала Революція гідності.

Чорновіл стверджувала, що тоді люди, які вийшли на Майдан, врятували Україну від кримінальної влади Януковича і від його страшного режиму.

Добкін їй тут же відповів і назвав головним бенефіціаром Майдану екс-нарепа «Народного фронту» Сергія Пашинського, а також пройшовся по його сину, який у 20 з гаком років отримав велику посаду в "Укроборонпромі".

Нагадаємо, экс-нардеп Добкін поскаржився на токсикоз.

Як повідомляла Politeka, Добкін оскандалився з заявою про Євробаченні.

Також Politeka писала, що Добкін оскандалився в новому інтерв'ю Шарію.







