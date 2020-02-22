Погода в Україні на початок тижня різко зіпсується через циклон, який насувається на нас з боку Європи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"24-го лютого в Україну переміститься активний циклон, який зародиться над Німеччиною, пройде Польщею і в понеділок вискочить у нас. Він принесе сильні опади і, особливо зверніть увагу, сильнющий штормовий вітер! Цей північно-західний гість буде не просто вітерцем, свіжим вітром і всіляким іншим поетичним метеоявищем, а саме штормовим вітром. Принаймні, будівельники та паркувальники автомобілів - дуже й дуже уважно поставтеся до цього прогнозу.", - зазначила вона.

Діденко уточнила, що в Києві на початок тижня очікується ускладнення погоди, а саме – опади і штормовий вітер.

Як повідомлялося раніше, синоптики спрогнозували погодні умови на весну 2020 року

За попередніми прогнозами, весна, як і зима, буде аномально теплою. Про це розповів завідувач відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гидрометеоинститута Віра Балабух.

"І лютий, і весна за першими прогнозами, який зараз зробили фахівці світових центрів кліматичних і метеорологічних, говорять про те, що вона місцями може бути теплою, а часом навіть аномально теплими", – зазначила синоптик.

При цьому Балабух заявила, що кількість опадів на поточний момент незмінно, але випадають вони не так рівномірно, як раніше.

"Цей січень став самим теплим і посушливим за всю історію метеоспостережень. Такі тенденції негативно впливають на сільське господарство", – пояснила вона.

Нагадаємо, Метеорологи розповіли про нову погодної аномалії в Києві

А ще Politeka писала, що синоптики приголомшили прогнозом на 19 лютого

Також Politeka повідомляла, Погода остаточно зійшла з розуму, українців приголомшили новим прогнозом