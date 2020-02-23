Обслуговуватися можна буде тільки за гроші

Медична реформа в Україні може обернутися справжньою катастрофою, оскільки частина громадян залишиться без допомоги

Про це заявив заступник голови Всеукраїнського лікарського товариства Костянтин Надутий, передає «Главред».

«Лікувати безоплатно за тарифами, які позначені, будуть тільки тих пацієнтів, які зареєстровані в e-Health. Реєстрація в e-Health здійснюється на первинному ланці, а там на сьогоднішній день не зареєстровано близько 20 % і більше пацієнтів. Уявіть собі, що швидка допомога привозить людини з політравмою в стаціонар, і виявиться, що ця людина в e-Health не числиться або взагалі не громадянин України. Тоді він обслуговується платно або ніяк», - зазначив він.

При цьому, стверджує Надутий, через скорочення співробітників частина українців залишаться без необхідної допомоги.

«Компетенція фельдшера невідкладних станів, якого називають парамедиком, становить 20 хвилин максимум. Це зупинка кровотечі, знеболювання, елементарні речі, а далі має бути кваліфікована допомога лікаря. Людина буде їхати 1 годину 10 хвилин без кваліфікованої медичної допомоги. Не будуть довозити! А якщо пологи, то вони будуть проходити в машині. А інфаркт взагалі може не дочекатися кваліфікованої допомоги. Людина може померти в дорозі», - підкреслив він.

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Більшість медичних послуг, якщо вірити нововведень, будуть безкоштовними. На кожну з них держава виділила певні кошти на пацієнта. Але деякі послуги обділили фінансами, а включити в прайси ліки взагалі забули.

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