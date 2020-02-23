В мережі показали, як російські терористичні війська розбомбили кладовище з артилерії на Луганщині

Знімок з'явився на сторінці відомоі Фейсбук-спільноти «Повернися живим», яка висвітлює військові дії на сході України, передає Politeka.net

Наголошується, що обстріл був зафіксований 18 лютого.

Підконтрольні Кремлю терористи вже давно ведуть артилерійський вогонь з житлових кварталів, піддаючи небезпеки місцеве населення, проте цього разу постраждало кладовищі.

"Від ворожих снарядів і мін перебило близько 400 метрів ліній електропередач, в результаті чого було знеструмлено лікарня. Але найбільш жахливим наслідком артилерійського обстрілу з заборонених "Мінськом" 122 мм та 152 мм стало розбомблений кладовищі. Десятки воронок в мерзлій землі, зруйновані могили, побиті уламками хрести та меморіали", - йдеться в повідомленні.

Раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що дата 18 лютого для прориву російсько-окупаційними військами "Л/ДНР" була обрана не випадково.

За його словами, російська сторона зайвий раз нагадує про безальтернативність ганебних Мінських угод, які були підписані після Дебальцевого.

А ось відомий волонтер і учасник російсько-української війни Роман Доник стверджує, що терористи, які 18 лютого розв'язали бої на Донбасі, заздалегідь планували спробу прориву лінії розмежування в Луганській області.

За його словами, те, що відбувається зараз на фронті повинно було статися і є можливість, що все повториться знову.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість

Як повідомляла Politeka, оголошена масова полювання на жителів Донбасу, деталі подій

Також Politeka писала, що армія Путіна пішла в наступ на Донбасі, з'явилося екстрене повідомлення штабу ООС