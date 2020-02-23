Чоловік в шоці від того, що сталося

Українці продовжують звинувачувати ПриватБанк у крадіжці грошей

Як передає Politeka.net, чергова заява з'явилася на порталі «Мінфін», де клієнти залишають коментарі про різних фінансові установи.

Так, у коментарі під назвою «Злодійство» клієнт по імені Олександр розповів про неприємний інцидент, з якими зіткнувся в терміналі банку.

Зокрема, при поповненні своєї картки чоловік вніс 3600 гривень і після цього термінал погас. Коли клієнт зробив повернення грошей, то банк замість 3600, виплатили лише 2500 гривень.

«Вніс 3600 грн, і термінал погас, потім почав перезавантажуватися, подзвонив на 3700 залишив заявку на повернення грошей, замість 3600, виплатили 2500, решта не виявили надлишку, камери чітко не працювали, і з проблемою банку я залишився сам на сам", - розповів він.

Чоловік переконаний, що таким цинічним чином ПриватБанк заробляє гроші, причому робить це офіційно.

«Просто треба, щоб згас термінал щоб заробити 1100 гривень»,- уклав він.

Зазначимо, що банк відреагував на коментар клієнта, написавши, що питання вже розглядається фахівцями.

«Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про рішення Вам повідомлять відразу, як тільки будуть результати», - написали працівники банку.

Раніше ми писали про інше скандальний інцидент у Приватбанку.

Жінка повідомила, що зайшла в «приват24» і виявила, що з її картки зникли всі гроші. Після цього вона написала заяву в поліцію і звернулася в банк. Але відповідь фінустанови залишив ще більше запитань

Відповідь була наступною: «Власник APPLE ONLINE STORE RUS Ми дуже стурбовані тим, що виникла така неприємна ситуація. Є ймовірність, що Ви підключили платіж на даному сервісі. З боку банку ми можемо зробити запит на оскарження операції. Банк запитати у одержувача підтвердження факту надання Вам товару/послуги, якщо підтвердження не буде надано, Вам повернути кошти. Дана процедура займає до 120 днів».

Клієнтку здивувало, що при проведенні такої операції у неї не запросили жодного підтвердження.

Нагадаємо, ПриватБанк підловили на обмані клієнтів, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк залишив клієнта без грошей за кордоном, гримить скандал: "в цілях безпеки...".

Також Politeka писала, що ПриватБанк оскандалився списанням пенсій з рахунків українців: гроші зникли.