Українська модель з Києва Юлія Мішура перемогла на всесвітньому конкурсі з фітнесу та бодібілдингу, який проходив 22 лютого у Польщі
Киянка стала кращою в категорії бікіні до 160 см, вразивши шанувальників неймовірними формами. Дівчина має прекрасно подкачанное тіло і довге волосся. На переможному фото вона позує в блискучому купальнику. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Дівчина є активним користувачем Instagram і постійно публікує жаркі фото у себе в профілі. На поточний момент у Юлії майже 20 тисяч передплатників і більше двох тисяч публікацій.
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Раніше ми повідомляли, що 33-річна венесуельська спортсменка Мішель Левін показала багатомільйонної армії фанатів свою оголену фігуру.
Чорно-білий знімок красуня опублікувала в Twitter.
В кадрі дівчина сидить в позі лотоса, і на її тілі видно кожен мускул.
Таке скульптурированное накачане тіло – результат багатогодинних тренувань у залі кожен день.
Дивлячись на цю красуню, складно повірити, що в юності вона страждала від численних комплексів.
Дівчина виросла в дуже бідній сім'ї, з якої пішов батько. Вже в 14 років вона вимушена була влаштуватися на роботу.
Оскільки їжі постійно не вистачало, Мішель була дуже худою і носила об'ємний одяг, ховаючи тіло.
Подорослішавши, латиноамериканка спробувала піти в модельний бізнес, але її не взяли з-за невисокого зросту і проблем з шкірою.
Повідомлялося, що фітнес-модель Лисль Дамстра знялася в оголеній фотосесії, яка викликала неоднозначну реакцію передплатників в соцмережі.
41-річна південноафриканська фітнес-модель Лисль Дамстра раніше ставала призеркою великих фітнес-турнірів.
Після гучних перемог у спорті вона вирішила спробувати себе в якості еротичної моделі, виставивши на показ не тільки накачані біцепси, але й інтимні місця.
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