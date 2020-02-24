Син п'ятого президента Петра Порошенко потрапив у новий скандал
Про це інформує Telegram-канал Легітимний (
Зокрема, скандал стався під час концерту російського репера Face в Лондоні.
Молодий чоловік, схожий на молодшого сина екс-президента України Михайла, піднявся на сцену, після чого Face прокричав "росіяни в Лондоні".
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"Вкотре син Порошенко потрапив у зашквар! Ми скажемо більше, в "лондонської молодіжній тусовці" він тусується з усіма росіянамиі називає себе росіянином! Ось така вона гібридна війна...", - сказано в публікації.
На відеоролику можна побачити, як російський репер Face піднімає на сцену молодого чоловіка, схожого на Михайла Порошенко, і дає йому в руки мікрофон, після чого обидва скачуть перед шанувальниками під музику.
Раніше ми вже розповідали про те, як Михайло Порошенко потрапив у скандал, пов'язаний з Росією. Ще в 2017 році молодший син п'ятого президента Петра Порошенка у Великобританії засвітився в реглані з написом Russia.
Скандальний знімок у соціальних мережах опублікував Сергій Кізієв, з яким Михайло разом навчається в британському коледжі.
Сина відразу ж спробував виправдати сам Петро Порошенко заявив, що Михайло нібито одягнув цей реглан для святкування Хеллоуїна.
"Про футболку. Я дійсно побачив цю фотографію, і я її не бачив раніше цю фотографію з приватного Іnstagram, вона стосується ночі на Хелловін, і це був вертеп, вертепна природа. Хтось разрисовался чортом, хтось надів цю футболку. З цього приводу у мене була розмова з моїм 15-річним сином, я вас запевняю, і я знайшов правильні слова, щоб він це зрозумів. Але це була не його футболка, він не використовує її у звичайному житті. Але навіть на Хеловін, я вважаю, що це не добре", - виправдовувався два роки тому Петро Порошенко за молодшого сина.
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