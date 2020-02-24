Негода підготувала серйозний "сюрприз" українцям

Як передає Politeka.net, про це повідомляє Укргідрометцентр.

Повідомляється, що сьогодні, 24 лютого, погода майже у всіх українських регіонах різко погіршиться.

Через синоптики оголосили II (помаранчевий) рівень небезпеки в областях.

За їх словами, негода пов'язана переміщенням активного циклону з заходу, через який Україна опинилася під ударом.

У прес-службі Укргідрометцентру попередили, що в східних регіонах очікуються сильні опади: дощ та мокрий сніг. Температура повітря досягне +4 градусів.

На півдні, як запевняють синоптики, буде до + 10, очікуються зливи. У центральних областях України температура повітря досягне +5 градусів, буде сніг з дощем. На заході країни очікується до +6 градусів, також пройде сильний сніг та мокрий сніг.

"24 лютого у зв'язку з переміщенням активного циклону з заходу складні погодні умови: пориви вітру 17-22 м/с, вночі на Правобережжі, вдень в Україні сильний вітер 25-28 м/с; вночі в західних, північних областях, вдень на Лівобережжі значні опади (II рівень небезпеки, оранжевий). У Карпатах пориви вітру 25-30 м/с, вночі сильний вітер 40 м/с, сильна хуртовина, значний сніг, на дорогах ожеледиця, (II рівень небезпеки, оранжевий)", – поінформували українців в ДСНС.

Раніше ми повідомляли, що циклон «Юлія» принесе в Україну штормовий вітер з опадами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у себе в соціальних мережах.

«24 лютого протягом дня опади будуть зміщуватися разом з циклоном в східному напрямку, тому, наприклад, у другій частині дня понеділка основний вологий удар приймуть на себе східні області, а також Дніпро з районами, Сумська, Запоріжжя», - повідомила Діденко.

Синоптик попередила, що штормовий вітер вируватиме у переважній більшості регіонів України, тому вона закликає українців бути обережними.

В Київ циклон принесе дощ, що переходитиме в мокрий сніг.

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