Весна приготувала українцям сюрприз у вигляді додаткових вихідних

Про це пише Politeka.net.

На весняні місяці випадає відразу кілька свят, тому українці отримають додаткові вихідні.

Згідно з постановою уряду, якщо офіційне свято випадає на вихідний день, то наступний робочий – автоматично стає вихідним.

У березні українці будуть відзначати Міжнародний жіночий день, тому 9 березня автоматично стає вихідним. Тому, в березні з'являється довгий уїк-енд з 7 по 9 березня.

Що стосується квітня, то на 18 число випадає православна Пасха. Відповідно, 19 квітня також стає вихідним днем.

У травні українці отримають відразу кілька "сюрпризів". 1 травня в Україні відзначається День праці і цей день випадає на п'ятницю. Відповідно, знову виходить тривалий уїк-енд – 1, 2 і 3 травня.

Ще один уїк-енд потрапляє на День перемоги над нацизмом. 9 травня випадає на суботу, тому українці зможуть відпочити три дні поспіль – 9, 10 і 11 травня.

Раніше ми розповідали про те, що президент Володимир Зеленський виніс вердикт щодо відміни 8 березня в Україні. Нагадаємо, що ключовим натхненником скасування святкування 8 Березня в Україні був екс-голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, який подав таку ідею восени 2017 року.

Втім, більшість українців негативно относлись до цієї ідеї. Не підтримав її і нинішній президент Володимир Зеленський, який ще в 2018 році, будучи актором, заявив, що свято 8 березня потрібен.

"Для мене 8 березня близький і приємний свято, бо 8 березня я звик вітати своїх улюблених жінок. Наші мами, бабусі, наші перші вчителі, я до них дуже трепено ставлюся, дочки, у мене є донечка - хочеться їх привітати. Це справжній жіночий свято. Вони всі чекають. Ти даруєш квіти. Ну коли ще?", - сказав він.

Нагадаємо, що українці будуть по-новому йти у відпустку: "старі умови здадуться раєм", важливу заяву.

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