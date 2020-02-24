Українці опинилися в небезпеці через коронавірус на тлі швидкого поширення хвороби в Італії

За останні дні Італія перетворилася на епіцентр смертельного китайського вірусу в Європі. Справа в тому, що в країні вірус почав поширюватися з тривожною швидкістю. За останніми даними, він був виявлений вже у 150 осіб. Також в Італії зафіксовано чотири випадки смерті від коронавіруса.

У зв'язку з цим в європейській країні посилили заходи безпеки. Спочатку влада закрила місто Кодоньо з населенням 15 тисяч чоловік, де вірус виявили у трьох людей. Пізніше були закриті школи і громадські місця у Ломбардії та Венето. Крім того, понад 50 тисяч жителів Італії попросили залишатися вдома, погрожуючи штрафами у разі порушення заборони.

На тлі таких заходів обережності місцеві жителі починають панікувати. У соцмережах з'являються фото і відео, на яких видно, як люди вишиковуються у величезні черги перед супермаркетами і змітають всі товари на полицях.

Ситуація з коронавірусом в Італії може представляти небезпеку і для українців. Так, за даними Італійського державного інституту статистики (ISTAT), в країні офіційно проживають 239 424 українця. При цьому половина з них живе в чотирьох регіонах Італії, від поїздок в які МЗС України порекомендував тимчасово утриматися через вірус: Ломбардія (54295), Венето (16868), Емілія Романья (32941), П'ємонт (10435).

Українські прикордонники також заявили про посилення заходів безпеки через ситуацію в Італії. Так, у прикордонній службі розповіли, що «ведуть посилене візуальне спостереження за пасажирами, що прибувають в Україну з Італії».

«Якщо у нас будуть якісь застереження щодо стану здоров'я пасажирів, ми будемо радити їм відразу звернутися до медиків, та інформувати медичний персонал в аеропортах. І, звичайно, якщо люди скажуть, що вони погано себе почувають, то відразу викличемо на місце медиків», - розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

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