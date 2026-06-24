Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що у росіян реальні проблеми з ППО у Криму, Україна завдає ударів по всьому півострові, здобуваючи панування у повітрі, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Крах ППО у Криму, тому що удари завдавалися фактично каскадами, роями дронів. Україна здатна проривати ППО в окупованому Криму каскадами. Там велика проблема у чому? Відключення від енергомереж. А чим будуть живити радари до систем ППО в окупованому Криму? А звідки будуть живитися системи РЕБ і вся військова інфраструктура, яку використовує росія? Вони ж споживачі великих обсягів електроенергії», – зауважує Олександр Мусієнко.

Як пояснює експерт, радари, системи РЕБ і взагалі вся військова інфраструктура потребують безперебійного живлення. Звісно, констатує він, щось можна заживити генераторами, але навряд росіяни були готові, що їм знадобляться такі промислові потужності, а у нас же системи працювали завдяки внутрішньому ресурсу і допомозі зовнішніх партнерів.

«У ворога же з цим є проблеми, з ППО, із системами радіоелектронної боротьби, із системами радіолокаційного спостереження, без яких просто неможливо уявити роботу будь-якої системи ППО. Із цим у них будуть виникати і надалі серйозні труднощі і проблеми. Тож нам потрібно працювати далі», – підкреслює Олександр Мусієнко.

Отож, розповідає експерт, Сили оборони вразили підстанцію у Севастополі, залізничну станцію Кіровське, Сімферопольську ТЕС, військове містечко поблизу Керчі та стратегічний склад 133-ої окремої бригади матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту рф в Бахчисараї. Тобто, підкреслює він, географія вся, з півночі на південь, із заходу на схід, а це означає, що ми підходимо до того, що можна буде називати пануванням у небі і вогневим контролем, тож для окупантів єдиний вихід – забиратися з Криму.

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