Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 25 червня діятимуть лише на визначених ділянках мережі.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 25 червня триватимуть через профілактичні роботи в електромережах, пише Politeka.net.



Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 25 червня діятимуть лише на визначених ділянках мережі, де заплановано проведення технічних заходів. Мешканцям регіону рекомендують заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей, зарядити необхідні пристрої та врахувати можливі перерви в електропостачанні під час планування роботи й побутових справ.

За даними пресслужби «Кіровоградобленерго», світла не буде з 9 до 17 години. Знеструмлення триватимуть в частині села Ружичеве, проте обмеження охоплять такі вулиці:

Лісова — 6-7, 9-10, 12, 15, 17-19, 22, 24-26, 40

Набережна — 1-2, 4, 10-11, 22

З 9 до 17 години будуть діяти графіки відключення світла у Кіровоградській області на 25 червня, що триватимуть в населеному пункті Олександрівка. Обмеження триватимуть на вулицях:

Володимирська — 1А, 2-12, 13А, 14, 16, 18, 20, 22

Героїв Рятувальників — 3-5, 7, 9, 9А, 11, 17, 21, 23, 23А

пров. Героїв Рятувальників — 1-2, 2А, 4, 6, 6А, 7-8

З 9 до 17 години планові знеструмлення вводять в селі Цвітне. Знеструмлять частину вулиць через капітальний ремонт, що проводитимуть енергетики. Світла не буде на вулицях:

Шкільна — 4-5, 7, 9, 11, 13, 19, 21-26, 29, 33-38, 40-42, 44-46, 48-49, 51, 53, 58-59, 65, 68-72, 75, 79-81, 83, 95

Партизанів України — 1, 4, 7-9, 11-13, 15, 17, 19-22, 27, 29, 33, 37, 40-43, 46, 51-52, 54, 56, 58-61, 65

С. Неживого — 1-2, 5-9, 9А, 12-13, 16, 22, 25-26, 28, 31-32, 34-36, 38, 40, 44, 44А, 45-46, 48, 50, 53, 55-57, 61, 64-67, 69-70, 73, 75, 77, 79, 85

Ярова — 5, 7-8, 10-11, 14, 18-20, 33-34

Березовського — 47

Миру — 1-2, 8, 13, 16, 18-19, 22-23, 25-26, 28, 30, 32, 36, 42-47, 43А, 51, 53, 55, 60, 62-66, 68, 70-71, 74, 77-78, 81, 84

Молодіжна — 1-10, 12-24, 26-27, 29, 32-33, 35-37, 40, 43-44, 47, 49

Черкаська — 4, 6, 8, 11, 15, 18, 20, 22, 42

Дружби — 1-2, 5-9, 12, 15-17.

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