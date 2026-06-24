Графіки відключення світла у Вінницькій області на 25 червня будуть діяти за десятками адрес через заплановані роботи, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла у Вінницькій області на 25 червня пов’язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на об’єктах електромереж. Фахівці виконуватимуть технічне обслуговування обладнання, усуватимуть виявлені несправності та проводитимуть необхідні заходи для модернізації енергетичної інфраструктури.
На сайті «Вінницяобленерго» попередили, що українцям варто бути готовими до вимкнень в населеному пункті Гостинне. Обмеження діятимуть з 10 до 16 години за адресами:
- Березнева — 1Н, 2, 3
- Б. Хмельницького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12
- Дружби — 1Н, 2Н, 3Н, 4, 4Н, 5Н, 6, 6Н, 8, 9, 12
- І. Богуна — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 5, 6, 7, 9, 10
- Квітнева — 1, 1Н, 2Н, 3Н, 4, 4Н, 5, 6, 7, 8
- М. Вовчка — 1, 1Н, 3, 4
- Миру — 1Н, 3, 6, 6Н, 7, 8Н, 9, 9Н, 10Н, 11Н, 13Н, 14, 14Н, 15, 15Н, 16, 16Н, 17, 17Н, 18, 18Н, 19Н, 20, 20Н, 21Н, 22, 22Н, 23, 23Н, 25, 26, 26Н, 28, 28Н, 29, 29Н, 30, 31Н, 32, 33, 33Н, 34, 34Н, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74
- Молодіжна — 1Н, 2Н, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н
- Незалежності — 1Н, 11, 14, 15, 18, 19
- Садова — 11, 12
В населеному пункту Кудлаї теж не буде електрики з 10 до 16 години. Знеструмлення носять плановий характер та охоплять наступні вулиці:
- Вишнева — 1Н
- Івана Кобрика — 1, 1Н, 2, 2А, 3Н, 4, 4/1, 4Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17, 17Н, 18Н, 19Н, 20Н, 21Н, 22Н, 23Н, 25, 25Н, 26Н, 27Н, 28Н, 29Н, 30, 30Н, 32Н, 33, 33Н, 34Н, 35Н, 36Н, 38Н, 39Н, 40Н, 41Н, 42Н, 43Н, 44Н, 45, 45Н, 46, 46Н, 47Н, 48, 48Н, 50Н, 51Н, 52, 54, 57, 58, 60, 61, 67
- Космонавтів — 1Н, 2Н, 3, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 11Н, 12, 12Н, 13, 13Н, 14Н, 15, 15Н, 17Н, 18Н, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 41, 43, 49, 51, 53
- Л. Українки — 1
- Миру — 1, 2, 2Н, 3, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 22, 26, 28, 32
- Молодіжна — 1Н, 2Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 26, 33, 39
- Травнева — 1Н, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5Н, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10Н, 11, 11Н, 12Н, 13, 13Н, 14, 15, 15Н, 16, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 21, 21А, 21Н, 22Н, 23Н, 24, 25Н, 29, 38, 39А, 43, 46, 52, 59, 61, 67, 68
- пров. Івана Кобрика — 1
- пров. Травневий — 27Н, 28Н, 29Н, 30Н, 31Н, 34Н, 35Н, 36Н, 37Н, 38Н, 39Н.
В населеному пункту Лука з 10 до 16 години зникне електрика. Графіки відключення світла діятимуть тільки на окремих вулицях:
- Гірська — 1, 1Н, 3, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7, 7А, 7Н, 8, 8Н, 9, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 13, 13Н, 14, 14Н, 15Н, 16Н, 17, 17Н, 18, 18Н, 19Н, 20Н, 23, 25, 26
- Дружби — 1Н, 2Н, 3, 3Н, 4Н, 5Н, 6, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11
- Лесі Українки — 1, 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 13, 13Н, 14, 14Н, 15, 15Н, 16, 16Н, 17, 17Н, 18А, 18Н, 19Н, 20Н, 21Н, 22, 22Н, 23Н, 24, 24Н, 25Н, 26Н, 27Н, 28Н, 29Н, 30Н, 31Н, 32Н, 33Н, 34Н, 35Н, 36Н, 37Н, 39Н, 40Н, 41Н, 42Н, 43Н, 44Н, 45Н, 46Н, 47Н, 48Н, 49Н, 50, 52
- Лисенка — 16А, 25
- Лісова — 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21
- Перемоги — 1, 2, 2Н, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6Н, 7, 7Н, 8Н, 9, 9Н, 10, 10Н, 11, 12Н, 13, 13Н, 14, 14Н, 15, 16, 23, 25, 26, 27, 28, 30
- Польова — 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н
- Українська — 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20, 21Н, 22Н, 23, 23Н, 24Н, 25, 25Н, 26Н, 27Н, 30, 33, 36
- Церковна — 1, 1А, 1Н, 2, 2Н, 3Н, 4, 4А, 4Н, 5, 5А, 5Н, 6Н, 7, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11, 11Н, 12Н, 13, 13Н, 14Н, 15, 15Н, 16Н, 17, 17Н, 18Н, 19, 19Н, 20Н, 21Н, 22Н, 23Н, 24Н, 25Н, 26Н, 27Н, 28Н, 29Н, 30, 30Н, 31Н, 32, 32Н, 33Н, 34Н, 35А, 35Н, 36Н, 37Н, 38Н, 39А, 39Н, 41Н, 42Н, 43Н, 70.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит овочів в Вінницькій області: яка проблема знову з'явилася.
Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів і не лише: скільки виплатять у Вінницькій області.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де обіцяють затишні варіанти.