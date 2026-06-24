Попри те, що Костянтинівка залишається одним із найгарячіших напрямків фронту, окремі посадовці, схоже, бачили в оборонних закупівлях можливість для заробітку. Уповноважений з проведення тендерних закупівель Костянтинівської міськради закуповував «єгозу» за цінами, що майже в півтора рази перевищували ринкові.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру уповноваженому з проведення тендерних закупівель Костянтинівської міської ради", – повідомляє прокуратура.





За даними слідства, у 2025 році посадовець організовував закупівлю спірального колючого дроту типу "єгоза", який використовують для облаштування оборонних рубежів, укріплень і загороджень на фронті. Продукція призначалася для посилення оборони на одному зі стратегічно важливих напрямків Донеччини.

"Водночас під час закупівлі він належним чином не перевірив вартість товару, запропоновану постачальником. У результаті міська рада уклала договори за цінами, які, за даними слідства, майже у півтора раза перевищували ринкові", – розповіли у прокуратурі.



За чотири закупівлі держава заплатила 39,4 млн грн замість 25,4 млн грн. У результаті на облаштуванні оборонних рубежів переплатили майже 14 млн грн.



Особливо цинічно це виглядає з огляду на те, що йдеться про стратегічно важливий напрямок фронту, де кожна гривня мала працювати на оборону міста, а не збільшувати вартість колючого дроту.

Посадовцю інкримінують неналежне виконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.



З відкритих джерел нам стало відомо, що йдеться, про посадовця Костянтинівської міськради Артема Терехова. Його прізвище фігурує в опублікованих у той час тендерах.