Російський співак Філіп Кіркоров заявив про готовність говорити з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин між країнами
Як передає Politeka.net, таку заяву він зробив в ефірі шоу Ксенії Собчак (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Під час бесіди піднялася тема дружби Кіркорова із Зеленським. За його словами, він з радістю б поїхав в Україну, якщо СБУ зніме заборону.
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"Хто повинен їх відновлювати. Будемо виправляти, буду говорити з другом. Якщо мені випаде ця місія, щоб налагодити відносини і зробити "місток дружби", я поїду в Україну. Якщо СБУ пустить", - заявив співак.
Нагадаємо, Кіркоров потрапив у базу даних "Миротворця" за відвідування окупованого Криму в 2015 році.
Варто відзначити, що Кіркоров не єдиний, хто хоче примирити Україну і Росію. Раніше російський актор Гоша Куценко захотів стати миротворцем.
Він заявив, що приходить в жах, адже не знає, якій стороні збройного конфлікту вірити.
За словами російського актора театру і кіно, він сильно засмутився, коли дізнався, що потрапив в базу «Миротворця» і не може в'їхати в Україну для зустрічі з родичами. Але в той же самий час, Куценко додав, що все сталося офіційно і на законних підставах
Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.
Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.
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