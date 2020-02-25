Багато хто хоче працювати в затишному офісі, а для інших віддалена робота - це мрія. У кожного варіанта є свої переваги й "заковики"

В нюансах поставленого питання розбиралися автори YouTube-каналу "Давай порівняємо", передає Politeka.net.

Час роботи

У людини, що працює вдома, підготовка до роботи займає всього 5-10 хвилин. Не потрібно нікуди їхати та одягатися. Ви можете прокинутися, у скільки вам зручно - навіть за п'ять хвилин до робочого дня. А ось офісний працівник тільки на дорогу до роботи й додому в день витрачає мінімум 2 години. А це 21 день, кожен рік. Тільки задумайтеся!

Графік роботи

Працюючи віддалено, людина сама планує свій робочий час і намагається використовувати його з максимальною ефективністю. Можна працювати з будь-якої точки світу, але тут треба вміти правильно організувати себе і робочий процес - інакше нічого не вийде зробити в терміни через вільний графік. Працюючи в офісі, ви обмежені фіксованим графіком. Відпочити вийде тільки в обідню перерву, але закривши ноутбук, ваш робочий день закінчений. Віддалена робота іноді передбачає бути на зв'язку 24 на 7, і іноді так і виходить: віддалені працівники працюють більше, ніж офісні, щоб більше заробити, цим вони і мотивовані.

Заробітна плата

Офісному працівнику платять фіксовану зарплату. Від обсягу виконаної роботи, швидше за все, вона не зміниться. А зарплата у віддаленого працівника залежить від того, скільки він зробить. З одного боку - це плюс, з іншого - мінус.

Вільний час

У офісного працівника є вихідні, святкові дні і відпустка. Людина, що працює віддалено, може сам собі скласти графік. Якщо потрібна відпустка, то є шанс влаштувати її в будь-який зручний час і не тільки 21 день у році. Можна відправитися в подорож, адже віддалений працівник не прив'язаний до місця, йому потрібен тільки Wi-Fi.

Навчання

Хороші компанії безкоштовно посилають офісних працівників на навчання і підвищення кваліфікації. А якщо ви працює віддалено, розвиток лягає на ваші плечі. Існує безліч різних курсів - ось тільки оплачувати прийдеться вам самим.

Нагадаємо, про серйозні наслідки роботи за комп’ютером: чому виникають і що робити

Також Politeka писала, що розкрито секрет відмінного здоров’я: королівський дієтолог дав поради