На західному кордоні України назрів новий колапс через поширення коронавірусу Європою

Так, з 25 лютого українські прикордонники посилили заходи контролю на кордоні. Зокрема, на пункті пропуску «Тиса» в Закарпатській області, через який найчастіше їдуть автобуси з Італії, у приїжджих почали перевіряти температуру. Очевидці стверджують, що через це на кордоні вже встигли утворитися величезні черги.

При цьому очікується, що найближчим часом аналогічні перевірки почнуться на всіх пунктах пропуску України. Видання «Страна» повідомляє, що у тиждень через Закарпаття проїжджає від 500 до тисячі «італійських»» автобусів, які везуть передачки і гроші від заробітчан, а також самих працівників.

Тепер прикордонники перевіряють інфрачервоними датчиками весь транспорт, приділяючи особливу увагу цим автобусам.

Багато водіїв незадоволені тим, як це позначається на швидкості пропуску через кордон. Крім того, вони починають переживати із-за того, що їх можуть запідозрити на коронавірус.

«І без перевірок температури черзі останнім часом, а тепер навіть не знаю, як буде. Спасибі хоч не ртутні термометри, так би точно з півдня стояли (саме в "Тисі" під Новий рік були багатокілометрові черги). І що, якщо температура буде просто з-за простуди, мене ізолюють? Або, може, якщо не відкуплюся, "здадуть" місцевим жителям, які закидають камінням?», - поскаржився один з водіїв Ігор Яценко.

Самі заробітчани, які повертаються в Україну з Європи, теж починають побоюватися, що їх відправлять на карантин.

«Після Нових Санжар я вже нічому не здивуюся, а тут ще головний прикордонник типу пожартував, що нас будуть здавати на розтерзання. Ті, хто живе в Італії давно, не збираються в Україну, тільки на Великдень, і то тепер не факт, що поїдуть, пішов такий слух, що всіх, хто їде з Італії будуть відправляти на карантин на два тижні», - зізналася львів'янка Тетяна Гелів, яка зараз живе в Італії.

При цьому прикордонники скаржаться на відсутність у них нормальних засобів захисту.

«У нас тільки маски, рукавички і датчик. Респіраторів, як обіцяли, поки не видали. Тобто, є ризик заразитися, якщо дійсно будуть заражені. Як визначити коронавірус, ніхто не знає…А взагалі - бардак, толком незрозуміло, що робити з тими, у кого виявлять температуру», - розповів співробітник Чопського прикордонного загону.

Зазначимо, що за останні кілька днів Італія стала епіцентром коронавіруса в Європі, що може представляти серйозну небезпеку для України, так як в цій країні живе і працює багато наших співвітчизників.

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