В Україні з'явилася нова підозра на коронавірус

У вівторок, 25 лютого, стало відомо про те, що в Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні надійшла жінка. Відомо, що українка нещодавно приїхала з Італії, де зараз розростається епідемія коронавірусу, тому не виключено, що у неї можуть підозрювати саме його.

Про госпіталізацію розповіла заступник директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук «Укрінформу». При цьому вона зауважила, що поки точно невідомо, чи підозрюють у жінки саме коронавірус. Більш детальну інформацію обіцяють повідомити пізніше.

Крім того, у МОЗ розповіли, що у жителя Закарпаття, госпіталізованого 24 лютого, підозра на коронавірус не підтвердилася, але остаточних результатів аналізів ще чекають.

Варто відзначити, що в Італії ситуація з вірусом стає все більш серйозною. Так, за останніми даними, в країні зафіксовано вже 322 випадки зараження, а кількість померлих збільшилася до 10 осіб.

Крім того, 25 лютого, китайський вірус підібрався впритул до Україні: перший випадок захворювання зафіксували у сусідній Румунії. Відомо, що інфікований повернувся в країну три тижні тому з Італії. Його вже помістили на карантин в одну з інфекційних лікарень Бухареста.

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Так, з 25 лютого українські прикордонники посилили заходи контролю на кордоні. Зокрема, на пункті пропуску «Тиса» в Закарпатській області, через який найчастіше їдуть автобуси з Італії, у приїжджих почали перевіряти температуру. Очевидці стверджують, що з-за цього на кордоні вже встигли утворитися величезні черги.

При цьому очікується, що найближчим часом аналогічні перевірки почнуться на всіх пунктах пропуску України.

Тепер прикордонники перевіряють інфрачервоними датчиками весь транспорт, приділяючи особливу увагу цим автобусам.

Багато водіїв незадоволені тим, як це позначається на швидкості пропуску через кордон. Крім того, вони починають переживати із-за того, що їх можуть запідозрити на коронавірус.

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