Літо 2020 року запам'ятається українцям погодними гойдалками, рясними зливами і посухою

Такий прогноз озвучив народний синоптик Назарій Данилюк, передає «РБК-Україна». За його словами, кліматичне літо в Україні настане раніше календарного, але саме літо буде дуже мінливим.

Данилюк зазначив, що погода влітку 2020 року в Україні запам'ятається погодними гойдалками. Травень буде спекотним та посушливим, а в червні почнуться рясні зливи, вітряна погода. За словами синоптика, на початок літа краще не планувати відпустку в Україні, тому що погода буде несприятливою для відпочинку. В кінці червня - на початку липня буде сильно штормити.

Липень, навпаки, стане кращим літнім місяцем. Температура повітря підніметься до 20-24 градусів і буде триматися на такій позначці. На півдні України температура підніметься до 30-32 градусів. Буде жарко також на Закарпатті і в західних областях. Тому, період з 5 липня найоптимальніший для подорожей по Україні. Практично весь липень буде сухо, без дощів.

А ось у серпні почнуться погодні гойдалки. В останні дні липня на Україну насунутся сильні зливи та буревії. Протягом усього серпня погода буде постійно змінюватися. Спочатку дощитиме, після чого наступатиме задуха і спека. За словами синоптика, до кінця серпня вже буде помітна осіння погода, почне холоднішати.

Синоптик додав, що на початку весни українці ще зіткнутися з кліматичною зимою. У березні очікуються морози і сніг, якого практично не було протягом зими.

Раніше ми писали, що через аномальну погоду і зміни клімату в Україні будуть безсніжні зими, а весна буде проходити без повеней на Волині. Зими зразка 2020 року стануть звичайними для українців протягом наступних десятків років.

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