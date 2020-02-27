Погода в Україні 27 лютого різко зіпсується, значну частину території накриють дощі з мокрим снігом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Гідрометцентру.

Так, на західній, північній областях, а також у Вінниці, вдень пройдуть невеликі дощі. Вітер місцями досягне 15-20 м/с. Вночі стовпчик термометра покаже 1-6 градусів тепла. У південних, східних областях та Кіровоградському регіоні, вдень 4-9 тепла.

у Дніпропетровській області та В Криму стовпчик термометра покаже 10-15 градусів вище нуля.

У Києві та області синоптики прогнозують невеликий дощ. Вночі похолодає до 3-5 тепла. Вдень повітря прогріється до 5-7 за Цельсієм.

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У понеділок протягом дня у більшості областей України стовпчики термометрів підскочать до +1 - +8 градусів. Відомо, що тільки в східній частині країни буде прохолодніше: від 0 до 5 градусів морозу.

Відомо і про потужний циклон Sabine, що стане причиною штормового, місцями ураганного вітру та сильних опадів у багатьох країнах Європи. В Україні ж, десятого лютого також буде вітряно: вітер розгуляється не просто до сильного, а навіть дуже сильного, до 15-25 м/с, а на Заході і, особливо, в Карпатах до 30 м/с і навіть при 30 м/с.

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