Один з українців, якого залишили в Ухані, звернувся до Володимира Зеленського з проханням евакуювати його з епіцентру смертельного коронавірусу

При проведенні евакуації з китайського міста, де спочатку і виник вірус, у літак не взяли кількох українців через погане самопочуття. Серед них виявився хлопець на ім'я Слава, у якого зафіксували підвищену температуру (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Пізніше з'ясувалося, що у хлопця вірусу не виявилося. Зараз він вже почуває себе добре і хоче повернутися на батьківщину, проте його єдиний шанс вибратися з Уханя – це офіційна евакуація.

У зв'язку з цим українець звернувся до Володимира Зеленського, міністра закордонних справ україни Вадима Пристайка та посольства України в Китаї. Відповідне звернення з'явилося в соцмережах.

«Хочу нагадати, що крім дівчини з собачкою, в Ухані ще троє українців, яких не пустили в літак, тому що у нас була підвищена температура. В аеропорту у мене відразу взяли аналіз на наявність вірусу, після чого на наступний день мене повезли в лікарню міста Ухань, де мені зробили повторний аналіз», - розповів українець.

За його словами, через кілька днів йому повідомили, що в нього вірус не виявлено. З тих пір він перебуває в готелі, де його не випускають з кімнати.

На відміну від дівчини з собачкою, якій раніше особисто телефонував Зеленський, зі Славою і ще двома українцями ніхто з українських властей поки так і не зв'язався.

Зазначимо, що згідно зі звітом ВООЗ, число заражених новим коронавірусом за межами Китаю зросла до 2918, загинули 43 людини.

До цього ми писали, що у евакуйованих з китайського Уханя 48 осіб, що перебувають у Нових Санжарах, зараження коронавірусом не виявлено.

Про це заявив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу за підсумками засідання Кабміну в середу 26 лютого.

"Сьогодні сьомий день, середина обсервації. Все в штатному режимі, всі люди почувають себе добре. Медогляди проводять двічі в день, ознак вірусних захворювань немає. Ми отримали перші результати, 48 проб на коронавірус, всі негативні", – сказав Ляшко.

«Крім дівчини з собачкою, в Ухані є ще троє українців, яких не евакуювали до України»: Слава — один із них. Через підвищену температуру 20 лютого він мусив залишитися в Китаї. Три аналізи показали, що в нього немає коронавірусу. Хлопець просить евакуювати його на батьківщину pic.twitter.com/GufMM3NJsq — hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020

Нагадаємо, з'явилися перші офіційні результати аналізів евакуйованих з Китаю українців.

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