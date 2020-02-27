Погода приготувала українцям черговий "сюрприз"

Про це інформує прес-служба ДСНС, передає Politeka.net.

Зокрема, сьогодні, 27 лютого, погода значно погіршиться в українських регіонах.

У відомстві підкреслили, що сьогодні очікуються шквальні пориви вітру.

Так, у південних та східних областях України їх швидкість буде досягати 15-20 метрів в секунду, тому рятувальники оголосили перший рівень небезпеки.

По всій території країни, крім південно-східних регіонів, пройде невеликий дощ, у Карпатах — з мокрим снігом.

Температура вдень 4−9, у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму синоптики обіцяють до 10−15 градусів тепла.

У Карпатах вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, а температура протягом доби 0−5 морозу.

Що стосується Києва, то тут синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5−10 м/с. Температура вдень +5−7.

Раніше ми розповідали про те, що погода зійшла з розуму. За інформацією синоптиків, 27 лютого погода різко зіпсується, значну частину території накриють дощі з мокрим снігом.

Так, у західних і в північних областях, а також у Вінниці, вдень пройдуть невеликі дощі. Вітер місцями досягне 15-20 м/с. Вночі стовпчик термометра покаже 1-6 градусів тепла. У південних, східних областях та Кіровоградському регіоні, вдень 4-9 тепла.

Також українцям не варто забувати про потужний циклон Sabine, який може стати причиною штормового, місцями ураганного вітру та сильних опадів у багатьох країнах Європи.

В Україні ж в останній тиждень лютого також буде вітряно: вітер розгуляється не просто до сильного, а навіть дуже сильного, до 15-25 м/с, а на Заході і, особливо, в Карпатах до 30 м/с і навіть при 30 м/с.

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