Ідея повернення російської мови у школи та університети розділила українців

Так, депутати від "Слуги народу" Максим Бужанський та "Опозиційної платформи - За життя" Олег Волошин подали у Верховну Раду зміни в законопроект "Про освіту".

Пропонується повернути право отримувати в повному обсязі освіту рідною мовою не тільки корінним народам, до яких в Україні відносять тільки кримськотатарський народ, але і всім національним меншинам. Однак українці відреагували на це неоднозначно.

Варто відзначити, що мова йде не тільки про середню освіту, але і про вищу. Крім того, в документі закликається до того, щоб держава сприяла вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед це стосується англійської та російської мов.

При цьому раніше в законі говорилося тільки про англійською мовою, а російська вже потім доповнили. Також пропонується, щоб приватні освітні установи могли самі вибирати мову навчання.

Зазначимо, українці по-різному поставилися до такої ініціативи.

«Навіщо вона потрібна? В Україні є одна мова», "Російська мова має право бути в наших школах. Ми слов'янські народи і повинні шанувати історію", "Дуже негативно, мова окупанта. 300 років нищили націю, але треба розібратися, хто був Гоголь, Пушкін та ін. Все це їх міфи та легенди і вічна брехня","Основна мова має бути тільки українська. А російська, англійська, німецька і т. д. як іноземна. Їй не повинно приділятися більше часу за українську мову", «Що через Путіна, не вчити мови?», «Все діловодство, у тому числі навчання має бути українською мовою. А всі інші мови повинні вивчатися за бажанням», «Це нормально, коли діти знають кілька мов, я за», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Мендель вляпалася в мовний скандал і відразу ж поплатилася, ганебні кадри: Зеленському буде соромно.

Як повідомляла Politeka, скандал вибухнув у київській школі: "не Можна викладати українською".

Також Politeka писала, що Полякова зчепилася зі слугою народу у прямому ефірі: "Ви українець чи росіянин?"