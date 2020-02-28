Погода в Україні 28 лютого злетить з котушок, частину регіонів чекають сильні дощі з мокрим снігом

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Так, на півночі буде хмарно, але без опадів. Вдень повітря прогріється до 3-6 градусів тепла. Вночі похолодає до -2 морозу. Аналогічною ситуація буде і в центральних регіонах. Там стовпчик термометра покаже 4-7 градусів тепла. Вночі місцями похолодає до -2 нижче нуля.

На півдні України буде сонячно. Вдень на вулиці буде 6-9 градусів тепла. Уночі очікується 1-4 градусів за Цельсієм.

На сході і півночі очікуються сильні дощі зі снігом. На західній Україні буде 2-6 градусів тепла. А от вночі очікується різке зниження – аж до -2 за Цельсієм.

А на сході на вулиці буде 5-7 тепла. Вночі повітря охолоне до 2-5 вище нуля.

У Києві та області синоптики прогнозують хмарну погоду, яка буде супроводжуватися 4-6 градусів тепла. Вночі очікується похолодання аж до -3 морозу.

Раніше народний синоптик Назарій Данилюк заявляв, що на початку весни українці ще зіткнутися з кліматичної зими. У березні очікуються морози і сніг, якого практично не було протягом зими.

При цьому літо 2020 року, згідно з його прогнозом, запам'ятається українцям погодними гойдалками, рясними зливами і посухою. Очікується, що настане воно раніше календарного.

Данилюк зазначив, що погода влітку 2020 року в Україні запам'ятається погодними гойдалками. Травень буде спекотним та посушливим, а в червні почнуться рясні зливи, вітряна погода і сльота. За словами синоптика, на початок літа краще не планувати відпустку в Україні, тому що погода буде несприятливою для відпочинку. В кінці червня - початку липня буде сильно штормити.

Нагадаємо, що погода різко зміниться, лютий наостанок здивує українців: з'явився точний прогноз.

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