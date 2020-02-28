Робота державного мовника припинена через великі борги

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба "Суспільного" у Facebook.

Відомо, що робота мовника була припинена після того, як рахунки Національної громадської телерадіокомпанії заарештували.

Згідно з рішенням суду "Суспільне" зобов'язано сплатити борг акціонерному товариству "Євроньюс" у розмірі майже 10,6 млн євро та 73 080 гривень судового збору в рамках провадження, яке було відкрито Міністерством юстиції.

Також відомо, що через блокування рахунків "Суспільного" участь України у пісенному конкурсі Євробачення-2020, яке пройде у Роттердамі, опинилася під загрозою.

"Арешт рахунків вже зробив неможливим підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020, зупинив запуск нових проектів "Суспільного", зокрема запуск нової Громадської студії в ефірі телеканалу "UA: Перший". Найближчим часом арешт також призведе до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали про те, що пісенний конкурс Євробачення-2020 опинився під загрозою скасування через епідемію коронавіруса. Цю інформацію також підтвердив провідний нідерландський вірусолог Аб Остерхаус.

"Потрібно розглядати і таке, що конкурс може не відбутися. Проте все залежить від того, наскільки сильною буде епідемія коронавіруса безпосередньо перед Євробаченням. Хоча ми можемо встигнути перемогти вірус, як це було з SARS 2003", - зазначено в повідомленні.

Також додається, що є запасні варіанти на випадок позаштатних ситуацій. Є варіант, коли можуть обмежити відвідини шоу, зробити його на порожній арені або в телевізійній студії. На поточний момент дуже сильно вивчається ситуація з поширенням коронавіруса.

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