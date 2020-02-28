Українку з лайнера Diamond Princess, яку раніше госпіталізували з коронавирусной інфекцією, вчора виписали з лікарні

Про це повідомили в МЗС України передає «Українська правда».

"Українка була 27 числа виписана з лікарні і перевезена в готель. Зараз посольство України в Японії надає нашій співвітчизниці необхідне сприяння. Решта троє наших громадян продовжують перебувати в медичних установах. Поки дата їх виписки невідома", - сказала прес-секретар міністерства Катерина Зеленко.

Відзначимо також, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов вважає, що інфекція COVID-19 Україну не омине, але випадки захворювання будуть одиничними.

"На превеликий жаль, поодинокі випадки захворювання... навряд чи ми з вами минаємо це. Це буде майже в кожній країні. Але я можу сказати, що ми підготовлені, і підготовлені дуже і дуже потужно", - сказав Данилов в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, що українські вірусологи "дуже потужно" зустріли проблему коронавіруса.

"Ми розуміємо, які лікарні є, склад лікарів, кількість ліжок в тій чи іншій лікарні - все це під контролем", - запевнив секретар РНБО, пообіцявши реагування в разі необхідності.

Данилов також запевнив, що медичні маски в Україні є у достатній кількості і закликав громадян не накопичувати їх.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України представив головні правила, яких слід дотримуватися для запобігання захворювання коронавірусом:

Мийте руки з засобами дезінфекції. Необхідно мити руки з милом протягом мінімум 20 секунд або із засобом дезінфекції, яке містить 60% спирту.

Уникайте близьких контактів. Дотримуйтесь дистанцію не менше двох метрів від людини, який кашляє, чхає, має підвищену температуру.

Не торкайтеся руками до очей, носа, рота.

Кашляйте/чхайте на внутрішню частину ліктя.

Не вживайте антибіотики або противірусні препарати, оскільки поки немає наукового підтвердження, що вони запобігають зараженню коронавірусом.

Мийте поверхні із засобами дезінфекції: відбілювач, хлор, розчинники, оцтова кислота і хлороформ, 75% етанол.

Використовуйте маску, але тільки в тому випадку, якщо є підозра на контакт з коронавірусом, або для допомоги хворій людині.

Тим, хто знаходився в КНР, або в інших країнах, де зареєстровані спалахи коронавіруса, потрібно зателефонувати на гарячу лінію міністерства охорони здоров'я 0800 505201, щоб отримати інформацію про подальших діях.

Також в РНБО закликали звернутися на "гарячу лінію" всіх громадян, які мають симптоми захворювання (підвищену температуру, кашель, стиснуте дихання, болі в м'язах), хто перебував у Китаї або контактували з прибулими з громадянами КНР, а також інших країн, де зафіксовані випадки масового захворювання за останні 14 днів. Телефон "гарячої лінії" - 0-800-505-201.

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