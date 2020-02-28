У Верховній Раді знову підняли тему російської мови та її вивчення в школах і вузах України

Як передає Politeka.net, з такою ініціативою виступили нардепи від "Слуги народу" Максим Бужанський та "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин.

Вони пропонують скасувати норму Закону про державну мову, яка з 1 вересня 2020 року ліквідує навчання мовами національних меншин, надавши це право лише корінним народам, статус якого в Україні є лише у кримських татар.

Такий законопроект викликав суперечливу реакцію в Українців. Для деяких така ідея здалася неприйнятої, але були й ті, яким ця ідея сподобалася.

"В Україні тільки українська мова!! Кому російського не вистачає нехай валить в Росію, вони беруть собі подібних ...", "Мова, прапор, герб, гімн повинні бути державними. У побуті нехай говорять як хочуть. В законі в школі дозволяється вивчати, як друга іноземну мова.", "Так, тому що це міжнародна мова, такий же, як і англійська.", "При чому тут Путін, політика до вивчення мови? Під час другої світової німецький вчили, розуміючи, що мова не при чому", "Тільки тоді, коли в Росії буде українська", "Обов'язково потрібні, "і свого навчайтесь, і чужого не цурайтесь" Тарас Григорович Шевченко.", - писали користувачі мережі.

Нагадаємо, Мендель вляпалася в мовний скандал і відразу ж поплатилася, ганебні кадри: Зеленському буде соромно.

Як повідомляла Politeka, скандал вибухнув у київській школі: "не Можна викладати українською".

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